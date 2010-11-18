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"السعدي" خرج متجهاً لخاله ولم يصل.. والجهات الأمنية تبحث عنه

فُقد يوم أمس أثناء سلوكه طريق كتفيان برنية متوجهاً إلى الحوميات

تبحث الجهات المعنية وفريق غوث التطوعي في بيشة عن المواطن عفار جفين السعدي بعد أن فُقد صباح يوم أمس أثناء سلكه طريق كتفيان برنية على اتجاه عروق سبيع أثناء توجهه لخاله بالقرب من الحوميات.

وقال أحد أقاربه إن المفقود عفار جفين السعدي من أهالي الشقيقة بشمال بيشة، وكان بالأمس بمحافظة رنية بسيارته من نوع هايلوكس غمارتين 2018، واتصل على خاله بأنه سوف يأتي له نحو الإبل، حيث إن خاله قريب من الحوميات جهة نجد، وقام بشراء أغنام من رنية باتجاه الحوميات، وآخر اتصال أجراه المفقود مع أحد ذويه كان في موقع يسمى كتفيان تابع لمحافظة رنية.

فيما يشارك في عملية البحث فريق غوث التطوعي عبر طيران شراعي وبعدد من الأفراد وذوي المفقود، بالإضافة للجهات المعنية في عملية البحث، على أمل العثور على المواطن المفقود منذ يوم أمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعدي" خرج متجهاً لخاله ولم يصل.. والجهات الأمنية تبحث عنه
سبق

تبحث الجهات المعنية وفريق غوث التطوعي في بيشة عن المواطن عفار جفين السعدي بعد أن فُقد صباح يوم أمس أثناء سلكه طريق كتفيان برنية على اتجاه عروق سبيع أثناء توجهه لخاله بالقرب من الحوميات.

وقال أحد أقاربه إن المفقود عفار جفين السعدي من أهالي الشقيقة بشمال بيشة، وكان بالأمس بمحافظة رنية بسيارته من نوع هايلوكس غمارتين 2018، واتصل على خاله بأنه سوف يأتي له نحو الإبل، حيث إن خاله قريب من الحوميات جهة نجد، وقام بشراء أغنام من رنية باتجاه الحوميات، وآخر اتصال أجراه المفقود مع أحد ذويه كان في موقع يسمى كتفيان تابع لمحافظة رنية.

فيما يشارك في عملية البحث فريق غوث التطوعي عبر طيران شراعي وبعدد من الأفراد وذوي المفقود، بالإضافة للجهات المعنية في عملية البحث، على أمل العثور على المواطن المفقود منذ يوم أمس.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
03:47 PM

"السعدي" خرج متجهاً لخاله ولم يصل.. والجهات الأمنية تبحث عنه

فُقد يوم أمس أثناء سلوكه طريق كتفيان برنية متوجهاً إلى الحوميات

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سعود الدعجاني - بيشة
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10,172

تبحث الجهات المعنية وفريق غوث التطوعي في بيشة عن المواطن عفار جفين السعدي بعد أن فُقد صباح يوم أمس أثناء سلكه طريق كتفيان برنية على اتجاه عروق سبيع أثناء توجهه لخاله بالقرب من الحوميات.

وقال أحد أقاربه إن المفقود عفار جفين السعدي من أهالي الشقيقة بشمال بيشة، وكان بالأمس بمحافظة رنية بسيارته من نوع هايلوكس غمارتين 2018، واتصل على خاله بأنه سوف يأتي له نحو الإبل، حيث إن خاله قريب من الحوميات جهة نجد، وقام بشراء أغنام من رنية باتجاه الحوميات، وآخر اتصال أجراه المفقود مع أحد ذويه كان في موقع يسمى كتفيان تابع لمحافظة رنية.

فيما يشارك في عملية البحث فريق غوث التطوعي عبر طيران شراعي وبعدد من الأفراد وذوي المفقود، بالإضافة للجهات المعنية في عملية البحث، على أمل العثور على المواطن المفقود منذ يوم أمس.

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