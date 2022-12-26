النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام منافسات المجموعة الأولى للتايكوندو لدرجة البراعم ببريدة

"الرياض" بطلاً للقتال.. والفرع يتصدر البومسي

اختتمت منافسات بطولة المجموعة الأولى للتايكوندو لدرجة البراعم، بصالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

جاء ذلك، بمشاركة 103 لاعبين يمثلون 14 نادياً من أندية منطقة الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

وواصل فريق الفرع التألق باختطاف كأس البومسي بـ 242 نقطة بذهبية الفردي والجماعي عبر الأبطال "عبدالعزيز القحيز، حسام الدوسري، حمد آل شاهين"، بقيادة المدرب الوطني خالد الدهيمي ومحمد قدري.

فيما حل فريق كميت ثانياً بـ 72 نقطة، والرياض ثالثًا بنفس عدد النقاط.

وفي منافسات القتال، خطف فريق الرياض، كأس البطولة بـ 598 نقطة و4 ذهبيات من نصيب الأبطال "أحمد شراحيلي، فهد الفرشان، عبدالله عقاقي، سامح الخيبري"، بقيادة المدربين الوطنيين "منصور شبعاني ومحمد سفياني وفهد الغريب".

وجاء الشباب ثانياً بـ 454 نقطة و3 ذهبيات عبر الأبطال "عبدالله القحطاني، عبدالمحسن الحبشي، أحمد البشر".

وحل الفرع ثالثاً بـ 403 نقاط بذهبيتي الأبطال "مشعل قيسي، عبدالمحسن الشويبي".

فيما نال لاعب نادي النصر علي الدوسري ذهبية (43) كجم.

ووفقاً للمؤشر الفني للجولة يكون نادي الرياض، الأكثر حصولاً على ميداليات الجولة بمجموع (9) ميداليات (4) ذهبيات وفضيتين و(3) برونزيات.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، على الجهود التي بذلها الجميع، وأشاد بجميع الأندية والأجهزة الفنية والإدارية على حرصها للظهور المشرّف للعبة، خصوصًا الفئات السنية التي تعد قاعدة كبيرة لمستقبل التايكوندو السعودي.

ووجه شكره لمكتب وزارة الرياضة بمنطقة القصيم، ممثلاً بماجد العبيداء ولمدرب التايكوندو بمركز تدريب الاتحاد بالمنطقة الوطني، علي العيسى، لمساهمتهم في نشر اللعبة بالمنطقة ولاستضافتهم لمنافسات البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اختتام منافسات المجموعة الأولى للتايكوندو لدرجة البراعم ببريدة
سبق

اختتمت منافسات بطولة المجموعة الأولى للتايكوندو لدرجة البراعم، بصالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

جاء ذلك، بمشاركة 103 لاعبين يمثلون 14 نادياً من أندية منطقة الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

وواصل فريق الفرع التألق باختطاف كأس البومسي بـ 242 نقطة بذهبية الفردي والجماعي عبر الأبطال "عبدالعزيز القحيز، حسام الدوسري، حمد آل شاهين"، بقيادة المدرب الوطني خالد الدهيمي ومحمد قدري.

فيما حل فريق كميت ثانياً بـ 72 نقطة، والرياض ثالثًا بنفس عدد النقاط.

وفي منافسات القتال، خطف فريق الرياض، كأس البطولة بـ 598 نقطة و4 ذهبيات من نصيب الأبطال "أحمد شراحيلي، فهد الفرشان، عبدالله عقاقي، سامح الخيبري"، بقيادة المدربين الوطنيين "منصور شبعاني ومحمد سفياني وفهد الغريب".

وجاء الشباب ثانياً بـ 454 نقطة و3 ذهبيات عبر الأبطال "عبدالله القحطاني، عبدالمحسن الحبشي، أحمد البشر".

وحل الفرع ثالثاً بـ 403 نقاط بذهبيتي الأبطال "مشعل قيسي، عبدالمحسن الشويبي".

فيما نال لاعب نادي النصر علي الدوسري ذهبية (43) كجم.

ووفقاً للمؤشر الفني للجولة يكون نادي الرياض، الأكثر حصولاً على ميداليات الجولة بمجموع (9) ميداليات (4) ذهبيات وفضيتين و(3) برونزيات.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، على الجهود التي بذلها الجميع، وأشاد بجميع الأندية والأجهزة الفنية والإدارية على حرصها للظهور المشرّف للعبة، خصوصًا الفئات السنية التي تعد قاعدة كبيرة لمستقبل التايكوندو السعودي.

ووجه شكره لمكتب وزارة الرياضة بمنطقة القصيم، ممثلاً بماجد العبيداء ولمدرب التايكوندو بمركز تدريب الاتحاد بالمنطقة الوطني، علي العيسى، لمساهمتهم في نشر اللعبة بالمنطقة ولاستضافتهم لمنافسات البطولة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
07:40 PM

اختتام منافسات المجموعة الأولى للتايكوندو لدرجة البراعم ببريدة

"الرياض" بطلاً للقتال.. والفرع يتصدر البومسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
449

اختتمت منافسات بطولة المجموعة الأولى للتايكوندو لدرجة البراعم، بصالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

جاء ذلك، بمشاركة 103 لاعبين يمثلون 14 نادياً من أندية منطقة الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

وواصل فريق الفرع التألق باختطاف كأس البومسي بـ 242 نقطة بذهبية الفردي والجماعي عبر الأبطال "عبدالعزيز القحيز، حسام الدوسري، حمد آل شاهين"، بقيادة المدرب الوطني خالد الدهيمي ومحمد قدري.

فيما حل فريق كميت ثانياً بـ 72 نقطة، والرياض ثالثًا بنفس عدد النقاط.

وفي منافسات القتال، خطف فريق الرياض، كأس البطولة بـ 598 نقطة و4 ذهبيات من نصيب الأبطال "أحمد شراحيلي، فهد الفرشان، عبدالله عقاقي، سامح الخيبري"، بقيادة المدربين الوطنيين "منصور شبعاني ومحمد سفياني وفهد الغريب".

وجاء الشباب ثانياً بـ 454 نقطة و3 ذهبيات عبر الأبطال "عبدالله القحطاني، عبدالمحسن الحبشي، أحمد البشر".

وحل الفرع ثالثاً بـ 403 نقاط بذهبيتي الأبطال "مشعل قيسي، عبدالمحسن الشويبي".

فيما نال لاعب نادي النصر علي الدوسري ذهبية (43) كجم.

ووفقاً للمؤشر الفني للجولة يكون نادي الرياض، الأكثر حصولاً على ميداليات الجولة بمجموع (9) ميداليات (4) ذهبيات وفضيتين و(3) برونزيات.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، على الجهود التي بذلها الجميع، وأشاد بجميع الأندية والأجهزة الفنية والإدارية على حرصها للظهور المشرّف للعبة، خصوصًا الفئات السنية التي تعد قاعدة كبيرة لمستقبل التايكوندو السعودي.

ووجه شكره لمكتب وزارة الرياضة بمنطقة القصيم، ممثلاً بماجد العبيداء ولمدرب التايكوندو بمركز تدريب الاتحاد بالمنطقة الوطني، علي العيسى، لمساهمتهم في نشر اللعبة بالمنطقة ولاستضافتهم لمنافسات البطولة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة