"آل طلحة" يزفّون "فهد" عريسًا

احتفل "آل طلحة" بزفاف ابنهم فهد إبراهيم راشد بن طلحة، الجمعة الماضية، على كريمة السيد عبدالله بن أحمد السعيد بالرياض.
وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
"سبق" تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.
احتفل "آل طلحة" بزفاف ابنهم فهد إبراهيم راشد بن طلحة، الجمعة الماضية، على كريمة السيد عبدالله بن أحمد السعيد بالرياض.
وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
"سبق" تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.
احتفل "آل طلحة" بزفاف ابنهم فهد إبراهيم راشد بن طلحة، الجمعة الماضية، على كريمة السيد عبدالله بن أحمد السعيد بالرياض.
وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
"سبق" تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.
احتفل "آل طلحة" بزفاف ابنهم فهد إبراهيم راشد بن طلحة، الجمعة الماضية، على كريمة السيد عبدالله بن أحمد السعيد بالرياض.
وحضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
"سبق" تهنئ العريس وتتمنى له حياة سعيدة.