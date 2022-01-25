القوات اليمنية تسيطر على كامل حريب بمأرب.. وتطهر مديرية عين بشبوة

الميليشيا تكبَّدت خسائر بشرية فادحة بنيران الجيش الوطني بجبهة حرض

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، السفير محمد آل جابر، سيطرة قوات الحكومة اليمنية على كامل مدينة حريب في مأرب، كما استعادت القوات اليمنية الشرعية من ميليشيا الحوثي مواقع استراتيجية بين محافظتَيْ شبوة ومأرب، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين استكمال السيطرة على مديرية عين غرب محافظة شبوة، وتأمينها بشكل كامل. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في وقت سابق إن جماعة الحوثي المسلحة تكبدت خسائر بشرية بين قتلى وجرحى بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة حرض شمال محافظة حجة.

وأضاف المركز بأن مدفعية الجيش دمَّرت آليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيا في الجبهة ذاتها.

وأفادت قناة اليمن الفضائية أيضًا بأن طلائع الجيش وألوية العمالقة دخلت مدينة حريب جنوب محافظة مأرب، فيما أشار التلفزيون اليمني إلى "فرار جماعي" للحوثيين بعد تكبُّدهم خسائر في العتاد والأرواح.

وقال رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الاثنين إن النصر على ميليشيا الحوثي أصبح حتميًّا وقريبًا. وجاء ذلك خلال تفقُّده قوات الجيش والمقاومة المرابطين في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية جنوب محافظة مأرب.

وعقد رئيس أركان الجيش اليمني خلال الزيارة اجتماعًا موسعًا بقيادة الجبهة وقادة الوحدات الفرعية وقادة المجاميع من عناصر المقاومة والقبائل تزامنًا مع الانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش وألوية العمالقة، بمساندة تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية.

ومن ناحيتهم، استعرض قادة المناطق والوحدات مع رئيس هيئة الأركان العامة مجمل المهام التكتيكية والعملياتية في الجبهات، والنجاحات المحققة في مسرح العمليات، وما لحق بعناصر الميليشيا الحوثية من خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن "تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية"، وقال: "إن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية، وقتلت 50 عنصرًا".

وفي وقت سابق ذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أحرزت تقدمات مهمة في جبهة "مبلقة"، وحررت عددًا من المواقع المطلة على مديريتَي حريب والعبدية.

وواصلت ألوية العمالقة الجنوبية تقدمها وسيطرتها على جبال استراتيجية مطلة على مديريتَي حريب والعبدية في مأرب.

وتقدمت ألوية العمالقة على جبال ضاحية شقير والقرن والمدفون المطلة على حريب وجبال المدفون والحقيل، ومهران المطلة على طريق الجفرة العبدية بمحافظة مأرب، وذلك بعد معارك عنيفة، وتكبيد الميليشيا مئات القتلى والجرحى.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الجيش اليمني أمس الأحد تقدمات ميدانية جديدة في تعز ومأرب بإسناد من طيران التحالف، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قوات الجيش أحرزت أمس الأحد تقدمًا ميدانيًّا بإسناد من مقاتلات التحالف في عدد من جبهات محافظة تعز، وسط خسائر في صفوف ميليشيا الحوثي.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني أن قوات الجيش شنت هجومًا على مواقع تمركُز الميليشيا الحوثية في جبهتَي مقبنة والعنين، تمكنت على إثره من تحرير منطقتَي "الأحطاب"، و"الأخلود".

وبالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات الميليشيا في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات التي لا تزال مستمرة والغارات الجوية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.

ولفت المصدر الميداني إلى أن مقاتلات التحالف ساندت عناصر الجيش والعمالقة في المعارك، وقصفت تعزيزات الميليشيات الحوثية في منطقة المواجهات. مؤكدًا أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.





وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني قد نشر مقطع فيديو للمعارك التي تخوضها القوات الحكومية في جبهات مأرب الجنوبية.



