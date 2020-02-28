النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطلق" عن "تعليق العمرة": قرار شرعي قبل أن يكون نظاميًا

شدد على وجوب التعاون مع الدول وعدم جواز المخاطرة بحياة الإنسان

ثمن المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بما قامت به المملكة من إجراءات احترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا على أراضيها، ومنها قرارها تعليق دخول زوار المسجد النبوي والمعتمرين مؤقتاً، مشيراً إلى أنه إجراء شرعي قبل أن يكون نظاميًا.

وقال: "ما وضعته الدولة من نظام إيقاف العمرة هذه الأيام حتى يزول هذا الوباء من أحسن الأنظمة لما فيه سلامة المعتمرين ومرتادي البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف"، مؤكدًا في هذا الشأن على وجوب التعاون مع الدول وعدم جواز مخاطرة الإنسان بحياته وأن يحفظ نفسه.

وأضاف: "مثل هذه الأنظمة التي توضع للمصلحة فيجب على المسلمين أن يرضوا بها وأن يقبلوها وأن يعلموا أنها وضعت لمصلحتهم، فهي من توجيهات الإسلام الذي لا يريد لهذه الأوبئة أن تنتشر لتفتك بالناس، والله أمرنا أن نحافظ على أنفسنا ولا نلقي بها إلى التهلكة وأن نحافظ على إخواننا وألا نكون سببًا في انتشار الأمراض إليهم".

وحول أهمية اللجوء إلى الله والدعاء للوقاية والسلامة مع انتشار وباء "فيروس كورونا "الذي عم العالم وكيف يحصّن الإنسان نفسه من هذا المرض بالطرق الشرعية قبل العلاجيةً؟ أكد "المطلق" في برنامجه الأسبوعي "أستديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام، أن الدعاء من أعظم العبادات فهو اتصال بالرب جل وعلا والله أمرنا به (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

وأشار "المطلق" في هذا الصدد إلى أن من الأدعية الموروثة عن النبي ﷺ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ".

وقال: "إذا دعونا أن الله يحفظنا ويحفظ المسلمين من سيء الأسقام يدخل فيه هذا المرض وغيره من الأمراض التي يصعب علاجها".

تأشيرة العمرة عبدالله بن محمد المطلق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطلق" عن "تعليق العمرة": قرار شرعي قبل أن يكون نظاميًا
سبق

ثمن المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بما قامت به المملكة من إجراءات احترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا على أراضيها، ومنها قرارها تعليق دخول زوار المسجد النبوي والمعتمرين مؤقتاً، مشيراً إلى أنه إجراء شرعي قبل أن يكون نظاميًا.

وقال: "ما وضعته الدولة من نظام إيقاف العمرة هذه الأيام حتى يزول هذا الوباء من أحسن الأنظمة لما فيه سلامة المعتمرين ومرتادي البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف"، مؤكدًا في هذا الشأن على وجوب التعاون مع الدول وعدم جواز مخاطرة الإنسان بحياته وأن يحفظ نفسه.

وأضاف: "مثل هذه الأنظمة التي توضع للمصلحة فيجب على المسلمين أن يرضوا بها وأن يقبلوها وأن يعلموا أنها وضعت لمصلحتهم، فهي من توجيهات الإسلام الذي لا يريد لهذه الأوبئة أن تنتشر لتفتك بالناس، والله أمرنا أن نحافظ على أنفسنا ولا نلقي بها إلى التهلكة وأن نحافظ على إخواننا وألا نكون سببًا في انتشار الأمراض إليهم".

وحول أهمية اللجوء إلى الله والدعاء للوقاية والسلامة مع انتشار وباء "فيروس كورونا "الذي عم العالم وكيف يحصّن الإنسان نفسه من هذا المرض بالطرق الشرعية قبل العلاجيةً؟ أكد "المطلق" في برنامجه الأسبوعي "أستديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام، أن الدعاء من أعظم العبادات فهو اتصال بالرب جل وعلا والله أمرنا به (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

وأشار "المطلق" في هذا الصدد إلى أن من الأدعية الموروثة عن النبي ﷺ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ".

وقال: "إذا دعونا أن الله يحفظنا ويحفظ المسلمين من سيء الأسقام يدخل فيه هذا المرض وغيره من الأمراض التي يصعب علاجها".

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
04:58 PM

"المطلق" عن "تعليق العمرة": قرار شرعي قبل أن يكون نظاميًا

شدد على وجوب التعاون مع الدول وعدم جواز المخاطرة بحياة الإنسان

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
736

ثمن المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بما قامت به المملكة من إجراءات احترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا على أراضيها، ومنها قرارها تعليق دخول زوار المسجد النبوي والمعتمرين مؤقتاً، مشيراً إلى أنه إجراء شرعي قبل أن يكون نظاميًا.

وقال: "ما وضعته الدولة من نظام إيقاف العمرة هذه الأيام حتى يزول هذا الوباء من أحسن الأنظمة لما فيه سلامة المعتمرين ومرتادي البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف"، مؤكدًا في هذا الشأن على وجوب التعاون مع الدول وعدم جواز مخاطرة الإنسان بحياته وأن يحفظ نفسه.

وأضاف: "مثل هذه الأنظمة التي توضع للمصلحة فيجب على المسلمين أن يرضوا بها وأن يقبلوها وأن يعلموا أنها وضعت لمصلحتهم، فهي من توجيهات الإسلام الذي لا يريد لهذه الأوبئة أن تنتشر لتفتك بالناس، والله أمرنا أن نحافظ على أنفسنا ولا نلقي بها إلى التهلكة وأن نحافظ على إخواننا وألا نكون سببًا في انتشار الأمراض إليهم".

وحول أهمية اللجوء إلى الله والدعاء للوقاية والسلامة مع انتشار وباء "فيروس كورونا "الذي عم العالم وكيف يحصّن الإنسان نفسه من هذا المرض بالطرق الشرعية قبل العلاجيةً؟ أكد "المطلق" في برنامجه الأسبوعي "أستديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام، أن الدعاء من أعظم العبادات فهو اتصال بالرب جل وعلا والله أمرنا به (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

وأشار "المطلق" في هذا الصدد إلى أن من الأدعية الموروثة عن النبي ﷺ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ".

وقال: "إذا دعونا أن الله يحفظنا ويحفظ المسلمين من سيء الأسقام يدخل فيه هذا المرض وغيره من الأمراض التي يصعب علاجها".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,440
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,740
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,002

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة