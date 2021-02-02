النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

الاتحاد يكشف مدة غياب " هنريكي ".. ويكثف تحضيراته لمواجهة الفتح

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب برونو هنريكي أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع وبالتالي غيابه عن مواجهة الفتح المقررة بعد غد الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعداداً لملاقاة الفتح دورياً الخميس المقبل.


واشتمل المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على جوانب لياقية وفنية.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد يكشف مدة غياب " هنريكي ".. ويكثف تحضيراته لمواجهة الفتح
سبق

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب برونو هنريكي أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع وبالتالي غيابه عن مواجهة الفتح المقررة بعد غد الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعداداً لملاقاة الفتح دورياً الخميس المقبل.


واشتمل المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على جوانب لياقية وفنية.


02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:11 PM

الاتحاد يكشف مدة غياب " هنريكي ".. ويكثف تحضيراته لمواجهة الفتح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
54

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب برونو هنريكي أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع وبالتالي غيابه عن مواجهة الفتح المقررة بعد غد الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعداداً لملاقاة الفتح دورياً الخميس المقبل.


واشتمل المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على جوانب لياقية وفنية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,762
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة