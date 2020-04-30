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"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 30 أبريل 2020، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 22753 إصابة، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 123 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3163 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 162 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 30 أبريل 2020، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 22753 إصابة، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 123 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3163 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 162 متوفىً.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:39 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:58 PM

"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
28,361

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 30 أبريل 2020، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 22753 إصابة، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 123 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3163 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 162 متوفىً.

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