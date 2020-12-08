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"ابن حثلين" لجمهور الإبل: استمتعوا بالديربي السعودي الإماراتي في "نخبة النخبة"

المقام حالياً في الصياهد شمال شرق مدينة الرياض

بات جمهور ومحبو مسابقات الإبل على موعد مع الإثارة والتنافس في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد شمال شرق مدينة الرياض.

وتفاعل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين مع المصادفة التي جمعت المشاركين من الإمارات والسعودية وجهاً لوجه ،وأسماه بـ"الديربي" على غرار مواجهات كرة القدم، ودعا الجمهور للاستمتاع بتغريدة قال فيها :

"نتطلع لديربي إماراتي سعودي غداً في نخبة النخبة لون المجاهيم بين الشيخ ذياب آل نهيان، محمد العامري، فرحان الدوسري وفرج المريمع. إن الجميع فائز في المشاركة بمهرجان المؤسس طيب الله ثراه".

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"ابن حثلين" لجمهور الإبل: استمتعوا بالديربي السعودي الإماراتي في "نخبة النخبة"
سبق

بات جمهور ومحبو مسابقات الإبل على موعد مع الإثارة والتنافس في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد شمال شرق مدينة الرياض.

وتفاعل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين مع المصادفة التي جمعت المشاركين من الإمارات والسعودية وجهاً لوجه ،وأسماه بـ"الديربي" على غرار مواجهات كرة القدم، ودعا الجمهور للاستمتاع بتغريدة قال فيها :

"نتطلع لديربي إماراتي سعودي غداً في نخبة النخبة لون المجاهيم بين الشيخ ذياب آل نهيان، محمد العامري، فرحان الدوسري وفرج المريمع. إن الجميع فائز في المشاركة بمهرجان المؤسس طيب الله ثراه".

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:06 PM

"ابن حثلين" لجمهور الإبل: استمتعوا بالديربي السعودي الإماراتي في "نخبة النخبة"

المقام حالياً في الصياهد شمال شرق مدينة الرياض

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عيسى الحربي - الرياض
4
1,359

بات جمهور ومحبو مسابقات الإبل على موعد مع الإثارة والتنافس في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد شمال شرق مدينة الرياض.

وتفاعل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين مع المصادفة التي جمعت المشاركين من الإمارات والسعودية وجهاً لوجه ،وأسماه بـ"الديربي" على غرار مواجهات كرة القدم، ودعا الجمهور للاستمتاع بتغريدة قال فيها :

"نتطلع لديربي إماراتي سعودي غداً في نخبة النخبة لون المجاهيم بين الشيخ ذياب آل نهيان، محمد العامري، فرحان الدوسري وفرج المريمع. إن الجميع فائز في المشاركة بمهرجان المؤسس طيب الله ثراه".

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