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"سعود الطبية" تنال جائزة البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية من الفئة الثالثة

"الدوسري": أتت من مبدأ تمكين الجهات وتطبيق نظام المنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية

نالت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة العقود والمشتريات في الإدارة التنفيذية للمشاركة للإمداد، جائزة البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية من الفئة الثالثة، والمقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وتفصيلًا: أوضح مدير إدارة العقود والمشتريات عبدالرحمن الدوسري أن الجائزة أتت انطلاقًا من مبدأ تمكين الجهات الحكومية ورفع كفاءة منسوبي المشتريات لديها، ولضمان تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بفعالية.

يذكر أن الإدارة التنفيذية المشاركة للإمداد تملك كفاءات إدارية عالية، وقد حازت في وقت سابق شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة "الآيزو" المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ وذلك بعد تحقيقها المعايير والمتطلبات والمواصفات القياسية.

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"سعود الطبية" تنال جائزة البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية من الفئة الثالثة
سبق

نالت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة العقود والمشتريات في الإدارة التنفيذية للمشاركة للإمداد، جائزة البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية من الفئة الثالثة، والمقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وتفصيلًا: أوضح مدير إدارة العقود والمشتريات عبدالرحمن الدوسري أن الجائزة أتت انطلاقًا من مبدأ تمكين الجهات الحكومية ورفع كفاءة منسوبي المشتريات لديها، ولضمان تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بفعالية.

يذكر أن الإدارة التنفيذية المشاركة للإمداد تملك كفاءات إدارية عالية، وقد حازت في وقت سابق شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة "الآيزو" المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ وذلك بعد تحقيقها المعايير والمتطلبات والمواصفات القياسية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:38 PM

"سعود الطبية" تنال جائزة البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية من الفئة الثالثة

"الدوسري": أتت من مبدأ تمكين الجهات وتطبيق نظام المنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نالت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة العقود والمشتريات في الإدارة التنفيذية للمشاركة للإمداد، جائزة البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية من الفئة الثالثة، والمقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وتفصيلًا: أوضح مدير إدارة العقود والمشتريات عبدالرحمن الدوسري أن الجائزة أتت انطلاقًا من مبدأ تمكين الجهات الحكومية ورفع كفاءة منسوبي المشتريات لديها، ولضمان تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بفعالية.

يذكر أن الإدارة التنفيذية المشاركة للإمداد تملك كفاءات إدارية عالية، وقد حازت في وقت سابق شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة "الآيزو" المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ وذلك بعد تحقيقها المعايير والمتطلبات والمواصفات القياسية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,353
201,250 سيارة ..

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