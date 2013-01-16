النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": نظام حقوق كبير السن ورعايته يعزّز حقوق كبار السن ويرسّخ سبل رعايتهم

قالت إنه يُرتب عقوبات جزائية حال الإخلال بهذا الشأن

‏‎قالت النيابة العامة: إن نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/٤٧" وتاريخ ١٤٤٣/٦/٣؛ يعزّز من جانب الحقوق الشرعية والأسرية والأدبية والمجتمعية لكبار السن، ويرسّخ سبل رعايتهم وصون كرامتهم، مشيرةً إلى أنه يُرتب عقوبات جزائية حال الإخلال بهذا الشأن.

وأوضحت أن أبرز مستهدفات النظام هي مسؤولية أفراد الأسرة تجاه كبير السن، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، ودعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتخصيص أماكن لهم في المرافق والمناسبات العامة؛ وحث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": نظام حقوق كبير السن ورعايته يعزّز حقوق كبار السن ويرسّخ سبل رعايتهم
سبق

‏‎قالت النيابة العامة: إن نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/٤٧" وتاريخ ١٤٤٣/٦/٣؛ يعزّز من جانب الحقوق الشرعية والأسرية والأدبية والمجتمعية لكبار السن، ويرسّخ سبل رعايتهم وصون كرامتهم، مشيرةً إلى أنه يُرتب عقوبات جزائية حال الإخلال بهذا الشأن.

وأوضحت أن أبرز مستهدفات النظام هي مسؤولية أفراد الأسرة تجاه كبير السن، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، ودعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتخصيص أماكن لهم في المرافق والمناسبات العامة؛ وحث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، وغيرها.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
07:05 PM

"النيابة العامة": نظام حقوق كبير السن ورعايته يعزّز حقوق كبار السن ويرسّخ سبل رعايتهم

قالت إنه يُرتب عقوبات جزائية حال الإخلال بهذا الشأن

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
10
1,931

‏‎قالت النيابة العامة: إن نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/٤٧" وتاريخ ١٤٤٣/٦/٣؛ يعزّز من جانب الحقوق الشرعية والأسرية والأدبية والمجتمعية لكبار السن، ويرسّخ سبل رعايتهم وصون كرامتهم، مشيرةً إلى أنه يُرتب عقوبات جزائية حال الإخلال بهذا الشأن.

وأوضحت أن أبرز مستهدفات النظام هي مسؤولية أفراد الأسرة تجاه كبير السن، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، ودعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتخصيص أماكن لهم في المرافق والمناسبات العامة؛ وحث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، وغيرها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,597
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,480
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة