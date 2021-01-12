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رئيس جامعة شقراء يصدر حزمة من القرارات الأكاديمية والإدارية

"الجبيرين" للقبول و"الطريسي" للقانونية و"العتيبي" لتقنية المعلومات

أصدر رئيس جامعة شقراء، عددًا من القرارات الأكاديمية، بتكليف عدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وتركزت القرارات على تكليف قيادات جديدة في عمادات الكليات ورئاسة الأقسام العلمية، إضافة إلى الإشراف على الإدارة القانونية، والمكتب السري لرئيس الجامعة.

وتفصيلًا، أصدر رئيس جامعة شقراء عددًا من القرارات؛ سعيًا للتطوير والتحفيز على العمل؛ حيث أصدر قراره بتكليف الدكتور سعد بن محمد الجبيرين عميدًا لعمادة القبول والتسجيل، والدكتور فهد بن نايف الطريسي مشرفًا على الإدارة القانونية، والدكتور سلطان بن رفاع العتيبي مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، والمحاضرة نورة بنت محمد الجوفان عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب بشقراء، بالعمل مشرفة على قسم الرياضيات بشطر الطالبات بكلية العلوم والآداب بشقراء، والدكتور رواف بن محمد العنزي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء بالعمل وكيلًا للشؤون التعليمية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء.

وتَضَمّنت القرارات: تكليف الدكتورة مشاعل بنت منصور السيحاني عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء بالعمل وكيلة الكلية بشطر الطالبات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وإبراهيم بن عبدالعزيز القاسم بالعمل مستشارًا لرئيس الجامعة ومشرفًا على المكتب السري لرئيس الجامعة، والدكتور عبدالله بن إبراهيم الزهراني عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية بالعمل رئيسًا لقسم الحاسب الآلي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية، والدكتور الحميدي بن سالم المطيري عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي بالعمل وكيلًا للتطوير والجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، والدكتور فهد بن موسى الهويمل عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء بالعمل رئيسًا لقسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، والدكتور سعيد بن مسعود الشهراني عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء بالعمل رئيسًا لقسم نظم المعلومات بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والدكتور صالح بن إبراهيم المقاطي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بالدوادمي بالعمل رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالدوادمى، والدكتور محمد بن سعيد الغامدي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي بالعمل رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.

رئيس جامعة شقراء جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة شقراء يصدر حزمة من القرارات الأكاديمية والإدارية
سبق

أصدر رئيس جامعة شقراء، عددًا من القرارات الأكاديمية، بتكليف عدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وتركزت القرارات على تكليف قيادات جديدة في عمادات الكليات ورئاسة الأقسام العلمية، إضافة إلى الإشراف على الإدارة القانونية، والمكتب السري لرئيس الجامعة.

وتفصيلًا، أصدر رئيس جامعة شقراء عددًا من القرارات؛ سعيًا للتطوير والتحفيز على العمل؛ حيث أصدر قراره بتكليف الدكتور سعد بن محمد الجبيرين عميدًا لعمادة القبول والتسجيل، والدكتور فهد بن نايف الطريسي مشرفًا على الإدارة القانونية، والدكتور سلطان بن رفاع العتيبي مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، والمحاضرة نورة بنت محمد الجوفان عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب بشقراء، بالعمل مشرفة على قسم الرياضيات بشطر الطالبات بكلية العلوم والآداب بشقراء، والدكتور رواف بن محمد العنزي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء بالعمل وكيلًا للشؤون التعليمية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء.

وتَضَمّنت القرارات: تكليف الدكتورة مشاعل بنت منصور السيحاني عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء بالعمل وكيلة الكلية بشطر الطالبات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وإبراهيم بن عبدالعزيز القاسم بالعمل مستشارًا لرئيس الجامعة ومشرفًا على المكتب السري لرئيس الجامعة، والدكتور عبدالله بن إبراهيم الزهراني عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية بالعمل رئيسًا لقسم الحاسب الآلي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية، والدكتور الحميدي بن سالم المطيري عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي بالعمل وكيلًا للتطوير والجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، والدكتور فهد بن موسى الهويمل عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء بالعمل رئيسًا لقسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، والدكتور سعيد بن مسعود الشهراني عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء بالعمل رئيسًا لقسم نظم المعلومات بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والدكتور صالح بن إبراهيم المقاطي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بالدوادمي بالعمل رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالدوادمى، والدكتور محمد بن سعيد الغامدي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي بالعمل رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
12:56 PM

رئيس جامعة شقراء يصدر حزمة من القرارات الأكاديمية والإدارية

"الجبيرين" للقبول و"الطريسي" للقانونية و"العتيبي" لتقنية المعلومات

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فلاح الجوفان - الرياض
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أصدر رئيس جامعة شقراء، عددًا من القرارات الأكاديمية، بتكليف عدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وتركزت القرارات على تكليف قيادات جديدة في عمادات الكليات ورئاسة الأقسام العلمية، إضافة إلى الإشراف على الإدارة القانونية، والمكتب السري لرئيس الجامعة.

وتفصيلًا، أصدر رئيس جامعة شقراء عددًا من القرارات؛ سعيًا للتطوير والتحفيز على العمل؛ حيث أصدر قراره بتكليف الدكتور سعد بن محمد الجبيرين عميدًا لعمادة القبول والتسجيل، والدكتور فهد بن نايف الطريسي مشرفًا على الإدارة القانونية، والدكتور سلطان بن رفاع العتيبي مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، والمحاضرة نورة بنت محمد الجوفان عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب بشقراء، بالعمل مشرفة على قسم الرياضيات بشطر الطالبات بكلية العلوم والآداب بشقراء، والدكتور رواف بن محمد العنزي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء بالعمل وكيلًا للشؤون التعليمية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء.

وتَضَمّنت القرارات: تكليف الدكتورة مشاعل بنت منصور السيحاني عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء بالعمل وكيلة الكلية بشطر الطالبات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وإبراهيم بن عبدالعزيز القاسم بالعمل مستشارًا لرئيس الجامعة ومشرفًا على المكتب السري لرئيس الجامعة، والدكتور عبدالله بن إبراهيم الزهراني عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية بالعمل رئيسًا لقسم الحاسب الآلي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية، والدكتور الحميدي بن سالم المطيري عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي بالعمل وكيلًا للتطوير والجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، والدكتور فهد بن موسى الهويمل عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء بالعمل رئيسًا لقسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، والدكتور سعيد بن مسعود الشهراني عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء بالعمل رئيسًا لقسم نظم المعلومات بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والدكتور صالح بن إبراهيم المقاطي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بالدوادمي بالعمل رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالدوادمى، والدكتور محمد بن سعيد الغامدي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي بالعمل رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.

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