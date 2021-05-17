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مواطن يعثر على مفقود "سلامة جدة" ويسلِّمه لرجال الأمن وهو في حالة إعياء وتعب شديدَيْن

والد "بتاوي" لـ"سبق": الآن اكتملت فرحتنا بالعيد.. والشكر لمن وجده ولرجال الأمن و"ساعد"

عثر مواطن مساء أمس على مفقود حي السلامة بجدة "نبيل بن جمال بتاوي" (65 عامًا) أثناء وجوده بحي السبيل وهو في حالة إعياء وتعب شديدَيْن؛ ليقوم بإبلاغ الدوريات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم التعرف على المفقود، وقام رجال جمعية "ساعد للبحث والإنقاذ" بنقله لمقر شرطة السلامة، حيث يوجد شقيقه، الذي أنهى البلاغ، وعاد بأخيه لمنزل الأسرة التي استبشر جميع أفرادها بعودته، خاصة والدة المسن الذي قال لـ"سبق": "الآن اكتملت فرحتنا بالعيد بعودة ابني سالمًا معافى".

وكان المفقود "بتاوي" الذي يعاني نقصًا في القدرات العقلية منذ الولادة، مع اضطرابات سلوكية، قد غادر منزل أسرته بحي السلامة (شارع خليص بجدة) عند الساعة الثانية من مساء السبت قبل الماضي إلى وجهة غير معلومة؛ ما زاد من حالة والده المسن بعد خوفه من أن يكون ابنه قد تعرض لمكروه -لا سمح الله-.

وكانت السلطات الأمنية قد استُنفرت للبحث عن المفقود، وانضم إليها رجال "ساعد" الذين واصلوا البحث منذ تلقي البلاغ إلى أن تم العثور عليه.

من جهتها، عبّرت أسرة "بتاوي" عن عظيم شكرها لكل من شارك في عملية البحث والتحري عن ابنهم، خاصة رجال الأمن و"ساعد" وصحيفة "سبق" التي تفاعلت مع الحدث منذ لحظته الأولى.

مفقود جدة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يعثر على مفقود "سلامة جدة" ويسلِّمه لرجال الأمن وهو في حالة إعياء وتعب شديدَيْن
سبق

عثر مواطن مساء أمس على مفقود حي السلامة بجدة "نبيل بن جمال بتاوي" (65 عامًا) أثناء وجوده بحي السبيل وهو في حالة إعياء وتعب شديدَيْن؛ ليقوم بإبلاغ الدوريات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم التعرف على المفقود، وقام رجال جمعية "ساعد للبحث والإنقاذ" بنقله لمقر شرطة السلامة، حيث يوجد شقيقه، الذي أنهى البلاغ، وعاد بأخيه لمنزل الأسرة التي استبشر جميع أفرادها بعودته، خاصة والدة المسن الذي قال لـ"سبق": "الآن اكتملت فرحتنا بالعيد بعودة ابني سالمًا معافى".

وكان المفقود "بتاوي" الذي يعاني نقصًا في القدرات العقلية منذ الولادة، مع اضطرابات سلوكية، قد غادر منزل أسرته بحي السلامة (شارع خليص بجدة) عند الساعة الثانية من مساء السبت قبل الماضي إلى وجهة غير معلومة؛ ما زاد من حالة والده المسن بعد خوفه من أن يكون ابنه قد تعرض لمكروه -لا سمح الله-.

وكانت السلطات الأمنية قد استُنفرت للبحث عن المفقود، وانضم إليها رجال "ساعد" الذين واصلوا البحث منذ تلقي البلاغ إلى أن تم العثور عليه.

من جهتها، عبّرت أسرة "بتاوي" عن عظيم شكرها لكل من شارك في عملية البحث والتحري عن ابنهم، خاصة رجال الأمن و"ساعد" وصحيفة "سبق" التي تفاعلت مع الحدث منذ لحظته الأولى.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
01:15 AM

مواطن يعثر على مفقود "سلامة جدة" ويسلِّمه لرجال الأمن وهو في حالة إعياء وتعب شديدَيْن

والد "بتاوي" لـ"سبق": الآن اكتملت فرحتنا بالعيد.. والشكر لمن وجده ولرجال الأمن و"ساعد"

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محمد طيران - جدة
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6,864

عثر مواطن مساء أمس على مفقود حي السلامة بجدة "نبيل بن جمال بتاوي" (65 عامًا) أثناء وجوده بحي السبيل وهو في حالة إعياء وتعب شديدَيْن؛ ليقوم بإبلاغ الدوريات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم التعرف على المفقود، وقام رجال جمعية "ساعد للبحث والإنقاذ" بنقله لمقر شرطة السلامة، حيث يوجد شقيقه، الذي أنهى البلاغ، وعاد بأخيه لمنزل الأسرة التي استبشر جميع أفرادها بعودته، خاصة والدة المسن الذي قال لـ"سبق": "الآن اكتملت فرحتنا بالعيد بعودة ابني سالمًا معافى".

وكان المفقود "بتاوي" الذي يعاني نقصًا في القدرات العقلية منذ الولادة، مع اضطرابات سلوكية، قد غادر منزل أسرته بحي السلامة (شارع خليص بجدة) عند الساعة الثانية من مساء السبت قبل الماضي إلى وجهة غير معلومة؛ ما زاد من حالة والده المسن بعد خوفه من أن يكون ابنه قد تعرض لمكروه -لا سمح الله-.

وكانت السلطات الأمنية قد استُنفرت للبحث عن المفقود، وانضم إليها رجال "ساعد" الذين واصلوا البحث منذ تلقي البلاغ إلى أن تم العثور عليه.

من جهتها، عبّرت أسرة "بتاوي" عن عظيم شكرها لكل من شارك في عملية البحث والتحري عن ابنهم، خاصة رجال الأمن و"ساعد" وصحيفة "سبق" التي تفاعلت مع الحدث منذ لحظته الأولى.

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