أتربة مثارة وتدني رؤية.. الوطني للأرصاد ينبّه ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً.