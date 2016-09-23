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للتصدي للأزمة الإنسانية .. تعهدات دولية بتقديم 600 مليون دولار لليمن

الأمم المتحدة حذرت من خفض برامج المساعدات

تعهد مانحون دوليون اليوم (الأربعاء) بتقديم 600 مليون دولار مساعدات إضافية للتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أنه سيتم خفض برامج مساعدات حيوية هذا العام إذا لم يتوفر مزيد من التمويل.

وقبل اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، الذي استضافته السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي معًا، جرى فقط تمويل نصف خطة هذا العام البالغ قيمتها 3.85 مليار دولار للاستجابة لما تصفه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقًا لـ"رويترز".


وظهرت فجوة كبيرة في تمويل خطة المساعدات لليمن، المنقسم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، في العام الماضي؛ مما تسبب في إغلاق بعض برامج المساعدات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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للتصدي للأزمة الإنسانية .. تعهدات دولية بتقديم 600 مليون دولار لليمن
سبق

تعهد مانحون دوليون اليوم (الأربعاء) بتقديم 600 مليون دولار مساعدات إضافية للتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أنه سيتم خفض برامج مساعدات حيوية هذا العام إذا لم يتوفر مزيد من التمويل.

وقبل اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، الذي استضافته السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي معًا، جرى فقط تمويل نصف خطة هذا العام البالغ قيمتها 3.85 مليار دولار للاستجابة لما تصفه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقًا لـ"رويترز".


وظهرت فجوة كبيرة في تمويل خطة المساعدات لليمن، المنقسم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، في العام الماضي؛ مما تسبب في إغلاق بعض برامج المساعدات.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
09:39 PM

للتصدي للأزمة الإنسانية .. تعهدات دولية بتقديم 600 مليون دولار لليمن

الأمم المتحدة حذرت من خفض برامج المساعدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهد مانحون دوليون اليوم (الأربعاء) بتقديم 600 مليون دولار مساعدات إضافية للتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أنه سيتم خفض برامج مساعدات حيوية هذا العام إذا لم يتوفر مزيد من التمويل.

وقبل اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، الذي استضافته السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي معًا، جرى فقط تمويل نصف خطة هذا العام البالغ قيمتها 3.85 مليار دولار للاستجابة لما تصفه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقًا لـ"رويترز".


وظهرت فجوة كبيرة في تمويل خطة المساعدات لليمن، المنقسم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، في العام الماضي؛ مما تسبب في إغلاق بعض برامج المساعدات.

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201,250 سيارة ..

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