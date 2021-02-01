النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بلينكين": إيران قد تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي

استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل نحو شهر

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، اليوم (الاثنين)، بأن إيران قد تكون على بعد أسابيع من الحصول على مواد لسلاح نووي، إذا استمرت في خرق الاتفاق النووي، بحسب ما أفادت "رويترز".

وكانت إيران قد استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، في أوائل شهر يناير الماضي، في خرق جديد للاتفاق النووي.

وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بلينكين": إيران قد تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، اليوم (الاثنين)، بأن إيران قد تكون على بعد أسابيع من الحصول على مواد لسلاح نووي، إذا استمرت في خرق الاتفاق النووي، بحسب ما أفادت "رويترز".

وكانت إيران قد استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، في أوائل شهر يناير الماضي، في خرق جديد للاتفاق النووي.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:08 PM

"بلينكين": إيران قد تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي

استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل نحو شهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,283

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، اليوم (الاثنين)، بأن إيران قد تكون على بعد أسابيع من الحصول على مواد لسلاح نووي، إذا استمرت في خرق الاتفاق النووي، بحسب ما أفادت "رويترز".

وكانت إيران قد استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، في أوائل شهر يناير الماضي، في خرق جديد للاتفاق النووي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة