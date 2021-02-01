"بلينكين": إيران قد تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي

استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل نحو شهر

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، اليوم (الاثنين)، بأن إيران قد تكون على بعد أسابيع من الحصول على مواد لسلاح نووي، إذا استمرت في خرق الاتفاق النووي، بحسب ما أفادت "رويترز".

وكانت إيران قد استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، في أوائل شهر يناير الماضي، في خرق جديد للاتفاق النووي.