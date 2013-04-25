متحدث الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية ونتابعه باستمرار

العبد العالي شدد على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لهذ الوباء والحد من انتشاره

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي بأننا نلحظ ارتفاعاً في منحنى الإصابات المؤكدة، وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية ونحن نتابعه باستمرار، مشددًا على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لهذ الوباء والحد من انتشاره.

وأبان إلى أن الحالات الحرجة هي الأخرى تشهد ارتفاعًا في أعدادها خلال الفترة الحالية. وأكد على أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة، والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن الدراسات أكدت على أن مرضى السكري من الفئات الأشدّ خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثّهم على المسارعة لأخذ اللقاح، مشيراً إلى أن المزيد من الدراسات قد بينت أن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل.

وأوضح أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 8139273 جرعة معطاة، في كافة مراكز اللقاحات في مناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ590 مركزًا، مؤكدًا أن مواعيد أخذ الجرعة متاحة، بالإضافة لمن هم في عمر الـ75 عامًا، لهم الأولوية في أخذ اللقاح دون حجز مسبق، مؤكدًا على الجميع أهمية التقيد بالمواعيد في أخذ اللقاح.

وشدد على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 953 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (412216) حالة؛ من بينها (9759) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1246) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (395557) حالة بإضافة (1028) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6900) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9252021 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2435240 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 33953992 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (16596188) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.