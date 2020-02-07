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"الشثري": لا حرج في الصلاة على من كان يشرب الخمر ولا يصلي

أفتى أخاه: لا حرج عليك في الصلاة عليه

أفتى عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بأنه لا حرج في الصلاة على من كان يشرب الخمر ولا يصلي.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه كان مثل هذا في أزمنة كثيرة في حياة الأمة لم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه كان يمتنع أو ينهى الناس عن الصلاة عمن كان يشرب الخمر ولا يصلي!

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "يستفتونك" بقناة الرسالة، ذكر أن أخاه توفي وهو يشرب الخمر ولا يصلي وقد ذهب وصلى عليه مع الناس في الجامع، متسائلاً: هل عليه إثم؟ ومثل هذا هل يصلى عليه أم لا؟

وقال الشيخ الشثري: "لا حرج عليك في كونك تصلي على من كان كذلك، وقد كان مثل هذا في أزمنة عديدة في حياة الأمة، ولم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه كان يمتنع أو ينهى الناس عن الصلاة عمن كان كذلك، وبالتالي، إن شاء الله، أنه لا حرج عليك في ذلك".

سعد الشثري برنامج يستفتونك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشثري": لا حرج في الصلاة على من كان يشرب الخمر ولا يصلي
سبق

أفتى عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بأنه لا حرج في الصلاة على من كان يشرب الخمر ولا يصلي.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه كان مثل هذا في أزمنة كثيرة في حياة الأمة لم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه كان يمتنع أو ينهى الناس عن الصلاة عمن كان يشرب الخمر ولا يصلي!

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "يستفتونك" بقناة الرسالة، ذكر أن أخاه توفي وهو يشرب الخمر ولا يصلي وقد ذهب وصلى عليه مع الناس في الجامع، متسائلاً: هل عليه إثم؟ ومثل هذا هل يصلى عليه أم لا؟

وقال الشيخ الشثري: "لا حرج عليك في كونك تصلي على من كان كذلك، وقد كان مثل هذا في أزمنة عديدة في حياة الأمة، ولم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه كان يمتنع أو ينهى الناس عن الصلاة عمن كان كذلك، وبالتالي، إن شاء الله، أنه لا حرج عليك في ذلك".

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
12:47 AM

"الشثري": لا حرج في الصلاة على من كان يشرب الخمر ولا يصلي

أفتى أخاه: لا حرج عليك في الصلاة عليه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
11,184

أفتى عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بأنه لا حرج في الصلاة على من كان يشرب الخمر ولا يصلي.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه كان مثل هذا في أزمنة كثيرة في حياة الأمة لم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه كان يمتنع أو ينهى الناس عن الصلاة عمن كان يشرب الخمر ولا يصلي!

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "يستفتونك" بقناة الرسالة، ذكر أن أخاه توفي وهو يشرب الخمر ولا يصلي وقد ذهب وصلى عليه مع الناس في الجامع، متسائلاً: هل عليه إثم؟ ومثل هذا هل يصلى عليه أم لا؟

وقال الشيخ الشثري: "لا حرج عليك في كونك تصلي على من كان كذلك، وقد كان مثل هذا في أزمنة عديدة في حياة الأمة، ولم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه كان يمتنع أو ينهى الناس عن الصلاة عمن كان كذلك، وبالتالي، إن شاء الله، أنه لا حرج عليك في ذلك".

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