الولايات المتحدة تسجّل 287,114 إصابة بـ "كورونا".. وبريطانيا 88,171 حالة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 287,114 إصابة ‏جديدة، و3,916 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 75,302,383، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 888,784.‏



كما سجّلت بريطانيا 88,171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و303 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,607,832، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,730.