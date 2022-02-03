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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

الولايات المتحدة تسجّل 287,114 إصابة بـ "كورونا".. وبريطانيا 88,171 حالة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 287,114 إصابة ‏جديدة، و3,916 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 75,302,383، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 888,784.‏

كما سجّلت بريطانيا 88,171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و303 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,607,832، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,730.

أمريكا كورونا بريطانيا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 287,114 إصابة بـ "كورونا".. وبريطانيا 88,171 حالة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 287,114 إصابة ‏جديدة، و3,916 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 75,302,383، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 888,784.‏

كما سجّلت بريطانيا 88,171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و303 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,607,832، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,730.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
10:54 PM

الولايات المتحدة تسجّل 287,114 إصابة بـ "كورونا".. وبريطانيا 88,171 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 287,114 إصابة ‏جديدة، و3,916 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 75,302,383، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 888,784.‏

كما سجّلت بريطانيا 88,171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و303 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,607,832، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,730.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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15,179
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