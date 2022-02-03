سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 287,114 إصابة جديدة، و3,916 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 75,302,383، فيما بلغ عدد الوفيات 888,784.
كما سجّلت بريطانيا 88,171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و303 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,607,832، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,730.
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الولايات المتحدة تسجّل 287,114 إصابة بـ "كورونا".. وبريطانيا 88,171 حالة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 287,114 إصابة جديدة، و3,916 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 75,302,383، فيما بلغ عدد الوفيات 888,784.
كما سجّلت بريطانيا 88,171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و303 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,607,832، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,730.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 287,114 إصابة جديدة، و3,916 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجّل 287,114 إصابة بـ "كورونا".. وبريطانيا 88,171 حالة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 287,114 إصابة جديدة، و3,916 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 75,302,383، فيما بلغ عدد الوفيات 888,784.
كما سجّلت بريطانيا 88,171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و303 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,607,832، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,730.