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"ملكية ينبع" تتعامل مع الأمطار بكفاءة عالية بفضل جودة شبكات تصريف المياه

سارت الحركة المرورية بطريقة سلسلة وبشكل طبيعي بالشوارع والطرق الرئيسية

رغم تواصل هطول الأمطار على مدينة ينبع الصناعية إلا أن الشوارع والطرق الرئيسة لم تتأثر بكمية الأمطار فقد سارت الحركة المرورية بطريقة سلسلة وانسيابية تامة وبشكل طبيعي بفضل جودة وكفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار التي نفذتها الهيئة الملكية بينبع منذ إنشاء المدينة لاستيعاب أعلى معدل للأمطار والسيول وباتت أكثر كفاءة وفاعلية بعد مشاريع التكسية والتحسين والصيانة المستمرة خلال السنوات الماضية.

وتفصيلاً، تحرص الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة على إجراء الصيانة الدورية لمناهل تصريف المياه بشكل دوري ومنتظم، وتنظيف جميع الفتحات، والتأكد من سلامة الشبكات، وضمان عملها بأفضل صورة ممكنة، وعملت على توفير المعدات والآليات اللازمة، ووضع الخطط اللازمة للتحرك السريع ومعالجة الموقف عند سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

ويحرص المختصون في قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع على التأكد من عدم انسداد فتحات التصريف، على الرغم من ضعف احتمالية وجود تجمعات للمياه بفضل البنية التحتية المتميزة لمدينة ينبع الصناعية التي جعلتها واحدة من أفضل المدن على مستوى العالم.

وكانت محافظة ينبع وبعض من مراكزها ومدينة ينبع الصناعية قد شهدت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، فيما استمتع الأهالي بالأجواء الماطرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ملكية ينبع" تتعامل مع الأمطار بكفاءة عالية بفضل جودة شبكات تصريف المياه
سبق

رغم تواصل هطول الأمطار على مدينة ينبع الصناعية إلا أن الشوارع والطرق الرئيسة لم تتأثر بكمية الأمطار فقد سارت الحركة المرورية بطريقة سلسلة وانسيابية تامة وبشكل طبيعي بفضل جودة وكفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار التي نفذتها الهيئة الملكية بينبع منذ إنشاء المدينة لاستيعاب أعلى معدل للأمطار والسيول وباتت أكثر كفاءة وفاعلية بعد مشاريع التكسية والتحسين والصيانة المستمرة خلال السنوات الماضية.

وتفصيلاً، تحرص الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة على إجراء الصيانة الدورية لمناهل تصريف المياه بشكل دوري ومنتظم، وتنظيف جميع الفتحات، والتأكد من سلامة الشبكات، وضمان عملها بأفضل صورة ممكنة، وعملت على توفير المعدات والآليات اللازمة، ووضع الخطط اللازمة للتحرك السريع ومعالجة الموقف عند سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

ويحرص المختصون في قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع على التأكد من عدم انسداد فتحات التصريف، على الرغم من ضعف احتمالية وجود تجمعات للمياه بفضل البنية التحتية المتميزة لمدينة ينبع الصناعية التي جعلتها واحدة من أفضل المدن على مستوى العالم.

وكانت محافظة ينبع وبعض من مراكزها ومدينة ينبع الصناعية قد شهدت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، فيما استمتع الأهالي بالأجواء الماطرة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
09:30 PM

"ملكية ينبع" تتعامل مع الأمطار بكفاءة عالية بفضل جودة شبكات تصريف المياه

سارت الحركة المرورية بطريقة سلسلة وبشكل طبيعي بالشوارع والطرق الرئيسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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رغم تواصل هطول الأمطار على مدينة ينبع الصناعية إلا أن الشوارع والطرق الرئيسة لم تتأثر بكمية الأمطار فقد سارت الحركة المرورية بطريقة سلسلة وانسيابية تامة وبشكل طبيعي بفضل جودة وكفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار التي نفذتها الهيئة الملكية بينبع منذ إنشاء المدينة لاستيعاب أعلى معدل للأمطار والسيول وباتت أكثر كفاءة وفاعلية بعد مشاريع التكسية والتحسين والصيانة المستمرة خلال السنوات الماضية.

وتفصيلاً، تحرص الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة على إجراء الصيانة الدورية لمناهل تصريف المياه بشكل دوري ومنتظم، وتنظيف جميع الفتحات، والتأكد من سلامة الشبكات، وضمان عملها بأفضل صورة ممكنة، وعملت على توفير المعدات والآليات اللازمة، ووضع الخطط اللازمة للتحرك السريع ومعالجة الموقف عند سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

ويحرص المختصون في قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع على التأكد من عدم انسداد فتحات التصريف، على الرغم من ضعف احتمالية وجود تجمعات للمياه بفضل البنية التحتية المتميزة لمدينة ينبع الصناعية التي جعلتها واحدة من أفضل المدن على مستوى العالم.

وكانت محافظة ينبع وبعض من مراكزها ومدينة ينبع الصناعية قد شهدت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، فيما استمتع الأهالي بالأجواء الماطرة.

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