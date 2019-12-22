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(٢٣) ألف طالب وطالبة يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدارس الليث

"الحازمي" تفقَّد قاعات الامتحانات ولجان الكنترول والتصحيح والرصد

بدأ صباح اليوم أكثر من (٢٣) ألف طالب وطالبة في المدارس كافة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية بإدارة التعليم بمحافظة الليث، اختبارات أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ وسط استعدادات مكثفة وأجواء تربوية وتعليمية ملائمة ومريحة.

فيما حرصت الكثير من المدارس على استقبال طلابها وطالباتها بالورود، وتقديم العصائر والفواكه والوجبات الغذائية والمياه الصحية؛ وذلك بهدف تهيئة الطلاب للاختبارات، وكسر روتين الاختبارات، وابتكار برامج تربوية جديدة لتهيئة الطلاب نفسيًّا وتربويًّا، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتاب الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة، إضافة إلى وضع أركان ودواليب لحفظ الكتب والمقررات الدراسية، وحمايتها من التلف والعبث والامتهان بعد نهاية اختبارات كل يوم.

ونوه مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بما يقوم به قادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب والطالبات، وتحفيزهم، وحثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات، وللحصول على نواتج تعلم متميزة، وتحصيل دراسي متقدم، والعمل على تحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد، وتبعث على الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

كما أكد "الحازمي" انطلاقة الاختبارات اليوم وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة والانضباطية؛ إذ زار مجمع سعيا التعليمي شمال المحافظة للاطمئنان على سير الاختبارات، ومدى توافُر الأجواء المناسبة لأدائها، واطلع على أداء اللجان المشكَّلة، وذلك من خلال زيارة قاعات الاختبارات، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية، ومدى مراعاتها مواصفات الاختبار الجيد، وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات.. وتفقَّد كذلك قاعات الامتحانات ولجان الكنترول والتصحيح والرصد.

كما زار مدير التعليم مرافق المدارس وتجهيزاتها، وتفقَّد مدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يُسر وسهولة.

فيما قام المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة هدية محمد البركاتي، بزيارات ميدانية مماثلة لعدد من المدارس لتفقُّد سير الاختبارات، وتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية، وتقديم الدعم اللازم.

كما حضر أكثر من (٣٠٠) مشرف ومشرفة بقطاعَي البنين والبنات في مدارس المحافظة كافة، ومكاتب التعليم التابعة لها؛ للإشراف والمتابعة على أداء المدارس وفق خطة ميدانية، تعزز من دور الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في دعم الميدان خلال فترة إجراء الاختبارات؛ وذلك للوقوف على أداء المدارس، والرفع بتقارير إشرافية عن مستوى الإنجاز، وتنفيذ الخطط المعدة مسبقًا لذلك، ومتابعة انتظام الطلاب والطالبات في لجان الاختبارات في بيئة مدرسية جاذبة، ومحققة للأهداف التربوية والتعليمية.

الليث إدارة التعليم اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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(٢٣) ألف طالب وطالبة يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدارس الليث
سبق

بدأ صباح اليوم أكثر من (٢٣) ألف طالب وطالبة في المدارس كافة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية بإدارة التعليم بمحافظة الليث، اختبارات أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ وسط استعدادات مكثفة وأجواء تربوية وتعليمية ملائمة ومريحة.

فيما حرصت الكثير من المدارس على استقبال طلابها وطالباتها بالورود، وتقديم العصائر والفواكه والوجبات الغذائية والمياه الصحية؛ وذلك بهدف تهيئة الطلاب للاختبارات، وكسر روتين الاختبارات، وابتكار برامج تربوية جديدة لتهيئة الطلاب نفسيًّا وتربويًّا، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتاب الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة، إضافة إلى وضع أركان ودواليب لحفظ الكتب والمقررات الدراسية، وحمايتها من التلف والعبث والامتهان بعد نهاية اختبارات كل يوم.

ونوه مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بما يقوم به قادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب والطالبات، وتحفيزهم، وحثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات، وللحصول على نواتج تعلم متميزة، وتحصيل دراسي متقدم، والعمل على تحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد، وتبعث على الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

كما أكد "الحازمي" انطلاقة الاختبارات اليوم وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة والانضباطية؛ إذ زار مجمع سعيا التعليمي شمال المحافظة للاطمئنان على سير الاختبارات، ومدى توافُر الأجواء المناسبة لأدائها، واطلع على أداء اللجان المشكَّلة، وذلك من خلال زيارة قاعات الاختبارات، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية، ومدى مراعاتها مواصفات الاختبار الجيد، وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات.. وتفقَّد كذلك قاعات الامتحانات ولجان الكنترول والتصحيح والرصد.

كما زار مدير التعليم مرافق المدارس وتجهيزاتها، وتفقَّد مدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يُسر وسهولة.

فيما قام المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة هدية محمد البركاتي، بزيارات ميدانية مماثلة لعدد من المدارس لتفقُّد سير الاختبارات، وتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية، وتقديم الدعم اللازم.

كما حضر أكثر من (٣٠٠) مشرف ومشرفة بقطاعَي البنين والبنات في مدارس المحافظة كافة، ومكاتب التعليم التابعة لها؛ للإشراف والمتابعة على أداء المدارس وفق خطة ميدانية، تعزز من دور الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في دعم الميدان خلال فترة إجراء الاختبارات؛ وذلك للوقوف على أداء المدارس، والرفع بتقارير إشرافية عن مستوى الإنجاز، وتنفيذ الخطط المعدة مسبقًا لذلك، ومتابعة انتظام الطلاب والطالبات في لجان الاختبارات في بيئة مدرسية جاذبة، ومحققة للأهداف التربوية والتعليمية.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:14 PM

(٢٣) ألف طالب وطالبة يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدارس الليث

"الحازمي" تفقَّد قاعات الامتحانات ولجان الكنترول والتصحيح والرصد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ صباح اليوم أكثر من (٢٣) ألف طالب وطالبة في المدارس كافة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية بإدارة التعليم بمحافظة الليث، اختبارات أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ وسط استعدادات مكثفة وأجواء تربوية وتعليمية ملائمة ومريحة.

فيما حرصت الكثير من المدارس على استقبال طلابها وطالباتها بالورود، وتقديم العصائر والفواكه والوجبات الغذائية والمياه الصحية؛ وذلك بهدف تهيئة الطلاب للاختبارات، وكسر روتين الاختبارات، وابتكار برامج تربوية جديدة لتهيئة الطلاب نفسيًّا وتربويًّا، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتاب الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة، إضافة إلى وضع أركان ودواليب لحفظ الكتب والمقررات الدراسية، وحمايتها من التلف والعبث والامتهان بعد نهاية اختبارات كل يوم.

ونوه مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بما يقوم به قادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب والطالبات، وتحفيزهم، وحثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات، وللحصول على نواتج تعلم متميزة، وتحصيل دراسي متقدم، والعمل على تحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد، وتبعث على الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

كما أكد "الحازمي" انطلاقة الاختبارات اليوم وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة والانضباطية؛ إذ زار مجمع سعيا التعليمي شمال المحافظة للاطمئنان على سير الاختبارات، ومدى توافُر الأجواء المناسبة لأدائها، واطلع على أداء اللجان المشكَّلة، وذلك من خلال زيارة قاعات الاختبارات، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية، ومدى مراعاتها مواصفات الاختبار الجيد، وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات.. وتفقَّد كذلك قاعات الامتحانات ولجان الكنترول والتصحيح والرصد.

كما زار مدير التعليم مرافق المدارس وتجهيزاتها، وتفقَّد مدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يُسر وسهولة.

فيما قام المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة هدية محمد البركاتي، بزيارات ميدانية مماثلة لعدد من المدارس لتفقُّد سير الاختبارات، وتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية، وتقديم الدعم اللازم.

كما حضر أكثر من (٣٠٠) مشرف ومشرفة بقطاعَي البنين والبنات في مدارس المحافظة كافة، ومكاتب التعليم التابعة لها؛ للإشراف والمتابعة على أداء المدارس وفق خطة ميدانية، تعزز من دور الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في دعم الميدان خلال فترة إجراء الاختبارات؛ وذلك للوقوف على أداء المدارس، والرفع بتقارير إشرافية عن مستوى الإنجاز، وتنفيذ الخطط المعدة مسبقًا لذلك، ومتابعة انتظام الطلاب والطالبات في لجان الاختبارات في بيئة مدرسية جاذبة، ومحققة للأهداف التربوية والتعليمية.

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