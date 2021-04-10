رفع بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما له ولأسرته في فقيدهم الغالي أخيه "حسن". جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- الشكر والعرفان على تعزيتهما ومواساتنا في وفاة فقيدنا حسن العساكر -رحمه الله-". وأضاف: "كما أشكر وأقدر كل من شاركنا وقدم التعازي في فقيدنا، نسأل الله له الرحمة والقبول، جزاكم الله خيرًا، ولا أراكم مكروهًا".

"العساكر" يشكر القيادة الرشيدة على تعزيته وأسرته في وفاة أخيه عبدالله العنزي سبق 2021-04-10 رفع بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما له ولأسرته في فقيدهم الغالي أخيه "حسن".



جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- الشكر والعرفان على تعزيتهما ومواساتنا في وفاة فقيدنا حسن العساكر -رحمه الله-".



وأضاف: "كما أشكر وأقدر كل من شاركنا وقدم التعازي في فقيدنا، نسأل الله له الرحمة والقبول، جزاكم الله خيرًا، ولا أراكم مكروهًا".

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 11:42 PM

"العساكر" يشكر القيادة الرشيدة على تعزيته وأسرته في وفاة أخيه عبر تغريدة شكر على "تويتر"





A A A





1 مشاركة

رفع بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما له ولأسرته في فقيدهم الغالي أخيه "حسن".



جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- الشكر والعرفان على تعزيتهما ومواساتنا في وفاة فقيدنا حسن العساكر -رحمه الله-".



وأضاف: "كما أشكر وأقدر كل من شاركنا وقدم التعازي في فقيدنا، نسأل الله له الرحمة والقبول، جزاكم الله خيرًا، ولا أراكم مكروهًا".