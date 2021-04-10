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"العساكر" يشكر القيادة الرشيدة على تعزيته وأسرته في وفاة أخيه

عبر تغريدة شكر على "تويتر"

رفع بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما له ولأسرته في فقيدهم الغالي أخيه "حسن".

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- الشكر والعرفان على تعزيتهما ومواساتنا في وفاة فقيدنا حسن العساكر -رحمه الله-".

وأضاف: "كما أشكر وأقدر كل من شاركنا وقدم التعازي في فقيدنا، نسأل الله له الرحمة والقبول، جزاكم الله خيرًا، ولا أراكم مكروهًا".

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"العساكر" يشكر القيادة الرشيدة على تعزيته وأسرته في وفاة أخيه
سبق

رفع بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما له ولأسرته في فقيدهم الغالي أخيه "حسن".

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- الشكر والعرفان على تعزيتهما ومواساتنا في وفاة فقيدنا حسن العساكر -رحمه الله-".

وأضاف: "كما أشكر وأقدر كل من شاركنا وقدم التعازي في فقيدنا، نسأل الله له الرحمة والقبول، جزاكم الله خيرًا، ولا أراكم مكروهًا".

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
11:42 PM

"العساكر" يشكر القيادة الرشيدة على تعزيته وأسرته في وفاة أخيه

عبر تغريدة شكر على "تويتر"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
3,617

رفع بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما له ولأسرته في فقيدهم الغالي أخيه "حسن".

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- الشكر والعرفان على تعزيتهما ومواساتنا في وفاة فقيدنا حسن العساكر -رحمه الله-".

وأضاف: "كما أشكر وأقدر كل من شاركنا وقدم التعازي في فقيدنا، نسأل الله له الرحمة والقبول، جزاكم الله خيرًا، ولا أراكم مكروهًا".

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