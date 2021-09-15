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محافظ العرضيات يدشن سد قنونا ومحطة تنقية المياه

بسعة 79 مليون متر مكعب وطاقة إنتاجية 18 ألف يومياً للمحطة

‬دشن محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم الأربعاء، سد وادي قنونا، ومحطة تنقية المياه، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل.

شهد التدشين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، و مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية في وزارة البيئة، المهندس كنعان عيسى الكنعان، وعدد من مديري الأقسام والمسؤولين في وزارة البيئة.

وعقد محافظ العرضيات اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة -على هامش حفل الافتتاح الذي شارك به مدير إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي؛ ومدير مكتب العرضيات المهندس عبدالله زبران الشمراني- ناقش من خلاله مطالب المزارعين والاحتياجات المتعلقة بالقطاع الزراعي بالمحافظة

وأوضح "الغامدي" أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 متراً، وعرض المفيض 134 متراً، بطول 326 متراً.

يُذكر أن وادي قنونا يعد من أكبر الأودية في جنوب غرب المملكة، ويقع في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرّمة، ويمتاز هذا الوادي بغزارة المياه وعذوبتها وتنوّع محاصيله الزراعية التي منها القمح والدخن والسمسم، ويشتهر كذلك بزراعة النخيل ويبلغ طول الوادي 108 كم ومتوسط انحداره 10.7 متر/كم، ويمتد من سفوح جبال السروات مرورا بمحافظة العرضيات (مركز العرضية الشمالية) حتى يصب في البحر الأحمر مروراً بمركزَي سبت الجارة وأحد بني زيد بمحافظة القنفذة.

يُذكر أنه تمّ إنشاء محطة تنقية المياه على السد بطاقة إنتاجية 18 ألف متر مكعب يومياً وسيتم نقل المياه المعالجة بواسطة خطوط النقل للمناطق المستفيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ العرضيات يدشن سد قنونا ومحطة تنقية المياه
سبق

‬دشن محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم الأربعاء، سد وادي قنونا، ومحطة تنقية المياه، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل.

شهد التدشين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، و مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية في وزارة البيئة، المهندس كنعان عيسى الكنعان، وعدد من مديري الأقسام والمسؤولين في وزارة البيئة.

وعقد محافظ العرضيات اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة -على هامش حفل الافتتاح الذي شارك به مدير إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي؛ ومدير مكتب العرضيات المهندس عبدالله زبران الشمراني- ناقش من خلاله مطالب المزارعين والاحتياجات المتعلقة بالقطاع الزراعي بالمحافظة

وأوضح "الغامدي" أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 متراً، وعرض المفيض 134 متراً، بطول 326 متراً.

يُذكر أن وادي قنونا يعد من أكبر الأودية في جنوب غرب المملكة، ويقع في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرّمة، ويمتاز هذا الوادي بغزارة المياه وعذوبتها وتنوّع محاصيله الزراعية التي منها القمح والدخن والسمسم، ويشتهر كذلك بزراعة النخيل ويبلغ طول الوادي 108 كم ومتوسط انحداره 10.7 متر/كم، ويمتد من سفوح جبال السروات مرورا بمحافظة العرضيات (مركز العرضية الشمالية) حتى يصب في البحر الأحمر مروراً بمركزَي سبت الجارة وأحد بني زيد بمحافظة القنفذة.

يُذكر أنه تمّ إنشاء محطة تنقية المياه على السد بطاقة إنتاجية 18 ألف متر مكعب يومياً وسيتم نقل المياه المعالجة بواسطة خطوط النقل للمناطق المستفيدة.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
03:28 PM

محافظ العرضيات يدشن سد قنونا ومحطة تنقية المياه

بسعة 79 مليون متر مكعب وطاقة إنتاجية 18 ألف يومياً للمحطة

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عبدالله الراجحي - العرضيات
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‬دشن محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم الأربعاء، سد وادي قنونا، ومحطة تنقية المياه، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل.

شهد التدشين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، و مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية في وزارة البيئة، المهندس كنعان عيسى الكنعان، وعدد من مديري الأقسام والمسؤولين في وزارة البيئة.

وعقد محافظ العرضيات اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة -على هامش حفل الافتتاح الذي شارك به مدير إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي؛ ومدير مكتب العرضيات المهندس عبدالله زبران الشمراني- ناقش من خلاله مطالب المزارعين والاحتياجات المتعلقة بالقطاع الزراعي بالمحافظة

وأوضح "الغامدي" أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 متراً، وعرض المفيض 134 متراً، بطول 326 متراً.

يُذكر أن وادي قنونا يعد من أكبر الأودية في جنوب غرب المملكة، ويقع في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرّمة، ويمتاز هذا الوادي بغزارة المياه وعذوبتها وتنوّع محاصيله الزراعية التي منها القمح والدخن والسمسم، ويشتهر كذلك بزراعة النخيل ويبلغ طول الوادي 108 كم ومتوسط انحداره 10.7 متر/كم، ويمتد من سفوح جبال السروات مرورا بمحافظة العرضيات (مركز العرضية الشمالية) حتى يصب في البحر الأحمر مروراً بمركزَي سبت الجارة وأحد بني زيد بمحافظة القنفذة.

يُذكر أنه تمّ إنشاء محطة تنقية المياه على السد بطاقة إنتاجية 18 ألف متر مكعب يومياً وسيتم نقل المياه المعالجة بواسطة خطوط النقل للمناطق المستفيدة.

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