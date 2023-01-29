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النصر يحتج على "صفراء حمدالله" ويطالب بإلغائها

أعلنت إدارة نادي النصر أنها شرعت بعد نهاية مباراة الفريق أمام أُحد بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة، وإلغاء الكارت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق "عبدالرزاق حمدالله" في الدقيقة الـ91. وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك.

وتغلب النصر على أُحد بنتيجة 4-0 في لقاء ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يحتج على "صفراء حمدالله" ويطالب بإلغائها
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر أنها شرعت بعد نهاية مباراة الفريق أمام أُحد بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة، وإلغاء الكارت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق "عبدالرزاق حمدالله" في الدقيقة الـ91. وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك.

وتغلب النصر على أُحد بنتيجة 4-0 في لقاء ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:48 PM

النصر يحتج على "صفراء حمدالله" ويطالب بإلغائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,950

أعلنت إدارة نادي النصر أنها شرعت بعد نهاية مباراة الفريق أمام أُحد بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة، وإلغاء الكارت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق "عبدالرزاق حمدالله" في الدقيقة الـ91. وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك.

وتغلب النصر على أُحد بنتيجة 4-0 في لقاء ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري.

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