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في أول أيامه.. معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه لزائريه

بمشاركة 1000 دار نشر من 30 دولة.. ويستهدف شرائح المجتمع كافة

استقبل معرض الرياض الدولي للكتاب في أول أيامه جموعًا من محبي الكتب من مختلف جنسيات العالم، احتشدت في أروقته وممراته للاطلاع على أكثر من مليون عنوان، تقدمها أكثر من 1000 دار مشاركة في المعرض من 30 دولة، وذلك في أكبر دورة في تاريخ معارض الكتب في السعودية.

وتوزعت اهتمامات زوار المعرض بين الأعمال الأدبية والروايات والفكر والفلسفة، إلى جانب كتب الأطفال. كما حظي جناح وزارة الثقافة العراقية بإقبال كبير من الزوار؛ باعتباره يمثل دولة "ضيف شرف المعرض"، دولة العراق.

وقدَّم معرض الرياض الدولي للكتاب تجربة زيارة متكاملة لزواره، من خلال توفير أماكن مخصصة للقراءة، إضافة إلى مقاهٍ تتوزع في أروقة المعرض، وتوفر أجواء مثالية للزوار من مختلف الشرائح.

ويستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى يوم 10 أكتوبر مقدمًا برنامجًا ثقافيًّا حافلاً، يتضمن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية، تُقدَّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحَيْن في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة إلى فعاليات نوعية، تستهدف شرائح المجتمع كافة، مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

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في أول أيامه.. معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه لزائريه
سبق

استقبل معرض الرياض الدولي للكتاب في أول أيامه جموعًا من محبي الكتب من مختلف جنسيات العالم، احتشدت في أروقته وممراته للاطلاع على أكثر من مليون عنوان، تقدمها أكثر من 1000 دار مشاركة في المعرض من 30 دولة، وذلك في أكبر دورة في تاريخ معارض الكتب في السعودية.

وتوزعت اهتمامات زوار المعرض بين الأعمال الأدبية والروايات والفكر والفلسفة، إلى جانب كتب الأطفال. كما حظي جناح وزارة الثقافة العراقية بإقبال كبير من الزوار؛ باعتباره يمثل دولة "ضيف شرف المعرض"، دولة العراق.

وقدَّم معرض الرياض الدولي للكتاب تجربة زيارة متكاملة لزواره، من خلال توفير أماكن مخصصة للقراءة، إضافة إلى مقاهٍ تتوزع في أروقة المعرض، وتوفر أجواء مثالية للزوار من مختلف الشرائح.

ويستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى يوم 10 أكتوبر مقدمًا برنامجًا ثقافيًّا حافلاً، يتضمن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية، تُقدَّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحَيْن في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة إلى فعاليات نوعية، تستهدف شرائح المجتمع كافة، مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
08:29 PM

في أول أيامه.. معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه لزائريه

بمشاركة 1000 دار نشر من 30 دولة.. ويستهدف شرائح المجتمع كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل معرض الرياض الدولي للكتاب في أول أيامه جموعًا من محبي الكتب من مختلف جنسيات العالم، احتشدت في أروقته وممراته للاطلاع على أكثر من مليون عنوان، تقدمها أكثر من 1000 دار مشاركة في المعرض من 30 دولة، وذلك في أكبر دورة في تاريخ معارض الكتب في السعودية.

وتوزعت اهتمامات زوار المعرض بين الأعمال الأدبية والروايات والفكر والفلسفة، إلى جانب كتب الأطفال. كما حظي جناح وزارة الثقافة العراقية بإقبال كبير من الزوار؛ باعتباره يمثل دولة "ضيف شرف المعرض"، دولة العراق.

وقدَّم معرض الرياض الدولي للكتاب تجربة زيارة متكاملة لزواره، من خلال توفير أماكن مخصصة للقراءة، إضافة إلى مقاهٍ تتوزع في أروقة المعرض، وتوفر أجواء مثالية للزوار من مختلف الشرائح.

ويستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى يوم 10 أكتوبر مقدمًا برنامجًا ثقافيًّا حافلاً، يتضمن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية، تُقدَّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحَيْن في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة إلى فعاليات نوعية، تستهدف شرائح المجتمع كافة، مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

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