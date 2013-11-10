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كأس الملك: "قطبا بريدة" يتأهلان إلى دور الـ32

تجاوزا "هجر واللواء" في دور الـ64

تأهل فريقا الرائد والتعاون إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبهما على هجر واللواء ضمن دور الـ64.

في الأحساء كسب الرائد مضيفه هجر بنتيجة 0-2 حملت توقيع ماركو بيريز في الدقيقة 38 بعد تمريرة وصلته، واجه المرمى، لعبها على يمين الحارس. فيما جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد كرة وصلت إلى رائد الغامدي، توغل وسددها زاحفة في الشباك.

وفي بريدة تغلب التعاون على ضيفه اللواء 3-0، حيث جاء الهدف الأول عن طريق ناصر الدعجاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة على خط الـ18 وصلت إليه، سددها في الشباك.

وأضاف منصور المولد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و78 بذات الطريقة، حيث تلقى تمريرة من الجهة اليمنى، توغل داخل خط الـ18 وسددها قوية في الشباك.

كأس الملك الرائد التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك: "قطبا بريدة" يتأهلان إلى دور الـ32
سبق

تأهل فريقا الرائد والتعاون إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبهما على هجر واللواء ضمن دور الـ64.

في الأحساء كسب الرائد مضيفه هجر بنتيجة 0-2 حملت توقيع ماركو بيريز في الدقيقة 38 بعد تمريرة وصلته، واجه المرمى، لعبها على يمين الحارس. فيما جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد كرة وصلت إلى رائد الغامدي، توغل وسددها زاحفة في الشباك.

وفي بريدة تغلب التعاون على ضيفه اللواء 3-0، حيث جاء الهدف الأول عن طريق ناصر الدعجاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة على خط الـ18 وصلت إليه، سددها في الشباك.

وأضاف منصور المولد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و78 بذات الطريقة، حيث تلقى تمريرة من الجهة اليمنى، توغل داخل خط الـ18 وسددها قوية في الشباك.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
08:09 PM

كأس الملك: "قطبا بريدة" يتأهلان إلى دور الـ32

تجاوزا "هجر واللواء" في دور الـ64

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريقا الرائد والتعاون إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبهما على هجر واللواء ضمن دور الـ64.

في الأحساء كسب الرائد مضيفه هجر بنتيجة 0-2 حملت توقيع ماركو بيريز في الدقيقة 38 بعد تمريرة وصلته، واجه المرمى، لعبها على يمين الحارس. فيما جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد كرة وصلت إلى رائد الغامدي، توغل وسددها زاحفة في الشباك.

وفي بريدة تغلب التعاون على ضيفه اللواء 3-0، حيث جاء الهدف الأول عن طريق ناصر الدعجاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة على خط الـ18 وصلت إليه، سددها في الشباك.

وأضاف منصور المولد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و78 بذات الطريقة، حيث تلقى تمريرة من الجهة اليمنى، توغل داخل خط الـ18 وسددها قوية في الشباك.

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