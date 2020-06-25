المغرب.. "كورونا" يصيب 431 شخصاً خلال 24 ساعة
إجمالي حالات المرضى يرتفع إلى 11.338
سجل المغرب 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 11338 مصابًا.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية في إفادة، اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 217 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8500 بعد تعافي 32 شخصًا آخرين.
فيروس كورونا الجديد
المغرب.. "كورونا" يصيب 431 شخصاً خلال 24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-25
سجل المغرب 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 11338 مصابًا.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية في إفادة، اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 217 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8500 بعد تعافي 32 شخصًا آخرين.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
10:01 PM
المغرب.. "كورونا" يصيب 431 شخصاً خلال 24 ساعة
إجمالي حالات المرضى يرتفع إلى 11.338
سجل المغرب 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 11338 مصابًا.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية في إفادة، اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 217 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8500 بعد تعافي 32 شخصًا آخرين.