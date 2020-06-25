المغرب.. "كورونا" يصيب 431 شخصاً خلال 24 ساعة

إجمالي حالات المرضى يرتفع إلى 11.338

سجل المغرب 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 11338 مصابًا.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في إفادة، اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 217 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8500 بعد تعافي 32 شخصًا آخرين.