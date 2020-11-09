"السويهري" ينال الماجستير من جامعة أم القرى بامتياز

عن رسالته "الأقوال الفقهية لابن تيمية"

حصل مهدي بن عبيد الله السويهري، على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بتقدير ممتاز.

وكان عنوان الرسالة: "الأقوال الفقهية التي حكم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بالضعف أو الغلط، من باب سجود السهو إلى كتاب الزكاة"، ومشرف الرسالة، الدكتور غازي بن سعيد المطرفي.

وتلقى "مهدي" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، راجين الله، له دوام التوفيق والسداد.