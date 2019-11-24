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"الثبيتي" يزور محافظ رأس تنورة لتفعيل حملة "مكارم الأخلاق"

أكد أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية

زار المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، محافظ رأس تنورة، عبدالرحمن بن عبدالله العرفج، بمكتبه بالمحافظة.

واستمع "العرفج" لشرح عن حملة مكارم الأخلاق وأهدافها، التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية، ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك، من خلال رسائل مؤثرة، تُبثُّ عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة، إضافة إلى برامج الرئاسة وحملاتها، واختيارها الموضوعات المهمة.

من جهته، عبَّر المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، عن شكره وتقديره لمحافظ رأس تنورة على حفاوة الاستقبال.

وأكد أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وكان برفقته رئيس هيئة محافظة رأس تنورة المساعد، الشيخ عالي الراشدي، وعدد من ‏المسؤولين في الفرع.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الثبيتي" يزور محافظ رأس تنورة لتفعيل حملة "مكارم الأخلاق"
سبق

زار المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، محافظ رأس تنورة، عبدالرحمن بن عبدالله العرفج، بمكتبه بالمحافظة.

واستمع "العرفج" لشرح عن حملة مكارم الأخلاق وأهدافها، التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية، ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك، من خلال رسائل مؤثرة، تُبثُّ عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة، إضافة إلى برامج الرئاسة وحملاتها، واختيارها الموضوعات المهمة.

من جهته، عبَّر المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، عن شكره وتقديره لمحافظ رأس تنورة على حفاوة الاستقبال.

وأكد أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وكان برفقته رئيس هيئة محافظة رأس تنورة المساعد، الشيخ عالي الراشدي، وعدد من ‏المسؤولين في الفرع.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:26 PM

"الثبيتي" يزور محافظ رأس تنورة لتفعيل حملة "مكارم الأخلاق"

أكد أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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زار المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، محافظ رأس تنورة، عبدالرحمن بن عبدالله العرفج، بمكتبه بالمحافظة.

واستمع "العرفج" لشرح عن حملة مكارم الأخلاق وأهدافها، التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية، ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك، من خلال رسائل مؤثرة، تُبثُّ عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة، إضافة إلى برامج الرئاسة وحملاتها، واختيارها الموضوعات المهمة.

من جهته، عبَّر المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، عن شكره وتقديره لمحافظ رأس تنورة على حفاوة الاستقبال.

وأكد أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وكان برفقته رئيس هيئة محافظة رأس تنورة المساعد، الشيخ عالي الراشدي، وعدد من ‏المسؤولين في الفرع.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

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