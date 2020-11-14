النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 349 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 379 خلال الـ24 ساعة الماضية

"دعم أجرة المسكن" لـ10 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية

استمرار تقديم المساعدة للفئات المتعثرة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة

أعلن برنامج "دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن" التابع لوزارة الإسكان، الذي يشرف عليه الإسكان التنموي عن دعمه لنحو 10,528 مواطناً ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" - أحد برامج الوزارة - وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدر بحقهم أحكاماً تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ، منهم 4697 مواطناً خلال جائحة كورونا.

ويستمر البرنامج في تقديم المساعدة للفئات المتعثرة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، بحيث تصل الحالات المتعثرة إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتُعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ، حيث يأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.

ويُقدم البرنامج دعمه لتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين بدفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها بسبب وفاة عائلهم أو مرضه وعجزه أو سجنه أو ضعف مواردها المادية ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي.

يُذكر أن البرنامج صادر بقرار مجلس الوزراء لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، هي (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًا، وأن يَصدر قراراً تنفيذياً بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين الوزارتين، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دعم أجرة المسكن" لـ10 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية
سبق

أعلن برنامج "دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن" التابع لوزارة الإسكان، الذي يشرف عليه الإسكان التنموي عن دعمه لنحو 10,528 مواطناً ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" - أحد برامج الوزارة - وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدر بحقهم أحكاماً تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ، منهم 4697 مواطناً خلال جائحة كورونا.

ويستمر البرنامج في تقديم المساعدة للفئات المتعثرة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، بحيث تصل الحالات المتعثرة إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتُعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ، حيث يأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.

ويُقدم البرنامج دعمه لتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين بدفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها بسبب وفاة عائلهم أو مرضه وعجزه أو سجنه أو ضعف مواردها المادية ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي.

يُذكر أن البرنامج صادر بقرار مجلس الوزراء لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، هي (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًا، وأن يَصدر قراراً تنفيذياً بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين الوزارتين، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
02:40 PM

"دعم أجرة المسكن" لـ10 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية

استمرار تقديم المساعدة للفئات المتعثرة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,673

أعلن برنامج "دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن" التابع لوزارة الإسكان، الذي يشرف عليه الإسكان التنموي عن دعمه لنحو 10,528 مواطناً ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" - أحد برامج الوزارة - وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدر بحقهم أحكاماً تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ، منهم 4697 مواطناً خلال جائحة كورونا.

ويستمر البرنامج في تقديم المساعدة للفئات المتعثرة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، بحيث تصل الحالات المتعثرة إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتُعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ، حيث يأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.

ويُقدم البرنامج دعمه لتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين بدفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها بسبب وفاة عائلهم أو مرضه وعجزه أو سجنه أو ضعف مواردها المادية ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي.

يُذكر أن البرنامج صادر بقرار مجلس الوزراء لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، هي (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًا، وأن يَصدر قراراً تنفيذياً بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين الوزارتين، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,309
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,258

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة