"مدير تعليم نجران" يتفقد انطلاقة العودة الحضورية لمرحلتي الابتدائي ورياض الأطفال

اطلع على الإجراءات الاحترازية والصحية كافة.. واستقبل الطلاب وقدم لهم الهدايا

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح بن عقالا، ميدانيًا، الانطلاقة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك خلال زيارته لعدد من المدارس الابتدائية بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، وسط أجواء احتفالية مبهجة واستعدادات مكثّفة طُبّقت خلالها الاحترازات الصحية كافة.



واطلع "عقالا" على الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، والنماذج التشغيلية للمدارس، واستقبل الطلاب وقدم لهم الهدايا مرحبًا بعودتهم لمقاعد الدراسة.



وقدم "عقالا" شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم السخي اللامحدود، ولأمير منطقة نجران وسمو نائبه على الاهتمام، ولوزير التعليم على المتابعة، جاء ذلك خلال مشاركته أبناءه الطلاب في العودة الحضورية بمدرسة الإمام محمد بن سعود الابتدائية، ومدرسة المغيرة بن شعبة الابتدائية.



وأكد أن إدارة التعليم والمكاتب التابعة لها في حبونا ويدمة وبدر الجنوب والجربة، استعدت منذ وقت مبكر لهذه العودة الحضورية، وفق الخطط المعتمدة من وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن الخطط الإشرافية تضمنت مشاركة كافة القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في العودة الحضورية بالوقوف ميدانيًا على جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال؛ وذلك للاطمئنان على سير الدراسة بما يضمن تحقيق الانطلاقة المتميزة، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".



وعبّر أولياء أمور الطلاب عن سعادتهم بما رأوه من استعدادات كبيرة وتطبيق البروتوكولات الصحية، وتوفير أدوات التعقيم والكمامات لاستقبال أبنائهم في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.