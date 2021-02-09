أعلى مستوى في 13 شهرًا.. "برنت" يواصل الارتفاع متجاوزًا 61 دولارًا

بدعم من مواصلة جهود خفض المعروض وبدء تعافي الطلب على الوقود

واصلت أسعار النفط الارتفاع عند أعلى مستوى في 13 شهرًا خلال تعاملات الثلاثاء بدعم من مواصلة جهود خفض المعروض وبدء تعافي الطلب على الوقود.

وقال رئيس استراتيجية الأسواق العالمية لدى شركة التداول "إكس"، "ستيفن إنيز": إن إحراز التقدم فيما يخص التحفيزات المالية والتفاؤل بشأن تأثير اللقاحات وضعف الدولار النسبي؛ هي عوامل دعمت الرؤية المرتبطة بالتعافي، وإن كان هناك تقارير متضاربة بشأن فعالية اللقاحات المتوفرة في الوقت الحالي تجاه سلالة "كورونا" المتحورة؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.9% إلى 61.08 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% عند 58.45 دولارًا للبرميل.