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لاعبات مسلمات يرفضن قرار فرنسا بحظر الحجاب في كرة القدم

نظمْنَ احتجاجًا على تعديل مجلس الشيوخ الفرنسي

نظمت لاعبات كرة قدم مسلمات في فرنسا احتجاجًا على منعهن من ارتداء الحجاب داخل الاتحادات الرياضية والمسابقات الرسمية.


واحتجت اللاعبات وعدد من المسلمين على تعديل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية داخل الاتحادات الرياضية والمسابقات والفعاليات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأشار المحتجون إلى أن هذا التعديل يستبعد النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب ويمارسن كرة القدم وألعابًا أخرى، في حين أن غطاء الرأس لا يعيق أداء اللاعبات.

كرة القدم حظر الحجاب

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لاعبات مسلمات يرفضن قرار فرنسا بحظر الحجاب في كرة القدم
سبق

نظمت لاعبات كرة قدم مسلمات في فرنسا احتجاجًا على منعهن من ارتداء الحجاب داخل الاتحادات الرياضية والمسابقات الرسمية.


واحتجت اللاعبات وعدد من المسلمين على تعديل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية داخل الاتحادات الرياضية والمسابقات والفعاليات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأشار المحتجون إلى أن هذا التعديل يستبعد النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب ويمارسن كرة القدم وألعابًا أخرى، في حين أن غطاء الرأس لا يعيق أداء اللاعبات.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:21 AM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:26 PM

لاعبات مسلمات يرفضن قرار فرنسا بحظر الحجاب في كرة القدم

نظمْنَ احتجاجًا على تعديل مجلس الشيوخ الفرنسي

A A A
خالد علي - الرياض
2
1,577

نظمت لاعبات كرة قدم مسلمات في فرنسا احتجاجًا على منعهن من ارتداء الحجاب داخل الاتحادات الرياضية والمسابقات الرسمية.


واحتجت اللاعبات وعدد من المسلمين على تعديل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية داخل الاتحادات الرياضية والمسابقات والفعاليات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأشار المحتجون إلى أن هذا التعديل يستبعد النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب ويمارسن كرة القدم وألعابًا أخرى، في حين أن غطاء الرأس لا يعيق أداء اللاعبات.

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