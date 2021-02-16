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عالِم فيروسات: علينا الإغلاق 3 أشهر ومتابعة التلقيح إذا أردنا تجاوز أزمة كورونا

پالوه أكد أن الجميع مدعوون إلى احترام تدابير الوقاية الفردية وتجنب التجمعات

اعتبر رئيس وكالة الأدوية الإيطالية Aifa جورجو پالوه، أنه "إذا حُصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة؛ فربما سنخرج من نطاق تهديده".

وأضاف أنه يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التلقيح والصبر بضعة أسابيع أخرى قبل تخفيف القيود وإغراءات إعادة الفتح.

وقال: "الموجة الثالثة يمكن تجنبها.. نحن في مرحلة هبوط لمنحنى الوباء، وإن كان بطيئًا"؛ مؤكدًا أن الجميع مدعوون إلى احترام تدابير الوقاية الفردية وتجنب التجمعات حتى ينخفض مؤشر انتشار العدوى بشكل كبير.

وأشار إلى أن الطفرات الثلاث المنتشرة في العالم (الإنجليزية، والجنوب إفريقية، والبرازيلية)، تجعل فيروس سارس-كوف-2 أكثر عدوى، وبالتالي تزيد من خطر الوفيات وفق "روسيا اليوم".

وتابع: "لا يمكن إنكار القلق.. لكني أكرر أنه لإبقاء السلالات الجديدة تحت السيطرة، بدءًا من تلك الإنجليزية في إيطاليا؛ هناك حاجة إلى الاحتياطات والتدابير المستخدمة ضد السلالة الأصلية التي جاءت من ووهان الصينية".

فيروس كورونا الجديد

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عالِم فيروسات: علينا الإغلاق 3 أشهر ومتابعة التلقيح إذا أردنا تجاوز أزمة كورونا
سبق

اعتبر رئيس وكالة الأدوية الإيطالية Aifa جورجو پالوه، أنه "إذا حُصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة؛ فربما سنخرج من نطاق تهديده".

وأضاف أنه يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التلقيح والصبر بضعة أسابيع أخرى قبل تخفيف القيود وإغراءات إعادة الفتح.

وقال: "الموجة الثالثة يمكن تجنبها.. نحن في مرحلة هبوط لمنحنى الوباء، وإن كان بطيئًا"؛ مؤكدًا أن الجميع مدعوون إلى احترام تدابير الوقاية الفردية وتجنب التجمعات حتى ينخفض مؤشر انتشار العدوى بشكل كبير.

وأشار إلى أن الطفرات الثلاث المنتشرة في العالم (الإنجليزية، والجنوب إفريقية، والبرازيلية)، تجعل فيروس سارس-كوف-2 أكثر عدوى، وبالتالي تزيد من خطر الوفيات وفق "روسيا اليوم".

وتابع: "لا يمكن إنكار القلق.. لكني أكرر أنه لإبقاء السلالات الجديدة تحت السيطرة، بدءًا من تلك الإنجليزية في إيطاليا؛ هناك حاجة إلى الاحتياطات والتدابير المستخدمة ضد السلالة الأصلية التي جاءت من ووهان الصينية".

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:40 AM

عالِم فيروسات: علينا الإغلاق 3 أشهر ومتابعة التلقيح إذا أردنا تجاوز أزمة كورونا

پالوه أكد أن الجميع مدعوون إلى احترام تدابير الوقاية الفردية وتجنب التجمعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر رئيس وكالة الأدوية الإيطالية Aifa جورجو پالوه، أنه "إذا حُصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة؛ فربما سنخرج من نطاق تهديده".

وأضاف أنه يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التلقيح والصبر بضعة أسابيع أخرى قبل تخفيف القيود وإغراءات إعادة الفتح.

وقال: "الموجة الثالثة يمكن تجنبها.. نحن في مرحلة هبوط لمنحنى الوباء، وإن كان بطيئًا"؛ مؤكدًا أن الجميع مدعوون إلى احترام تدابير الوقاية الفردية وتجنب التجمعات حتى ينخفض مؤشر انتشار العدوى بشكل كبير.

وأشار إلى أن الطفرات الثلاث المنتشرة في العالم (الإنجليزية، والجنوب إفريقية، والبرازيلية)، تجعل فيروس سارس-كوف-2 أكثر عدوى، وبالتالي تزيد من خطر الوفيات وفق "روسيا اليوم".

وتابع: "لا يمكن إنكار القلق.. لكني أكرر أنه لإبقاء السلالات الجديدة تحت السيطرة، بدءًا من تلك الإنجليزية في إيطاليا؛ هناك حاجة إلى الاحتياطات والتدابير المستخدمة ضد السلالة الأصلية التي جاءت من ووهان الصينية".

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