ديربي العاصمة في "موسم الرياض".. صدارة هلالية "هزتها" الكتيبة النصراوية

في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تصوير: ماجد البقمي

فتح النصر طريق المنافسة لعدد من الفرق للحاق بالمتصدر "الهلال" وجدد حامل اللقب الآمال لنفسه أيضاً بعد أن أسقط الأزرق على أرضه وبين جماهيره 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير مجمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة بقي الهلال في الصدارة (19 نقطة) وقفز النصر للمركز الخامس بـ14 نقطة (له مباراة مؤجلة).

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، ومرت الـ20 دقيقة الأولى وسط سيطرة نصراوية لكن محاولات هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله ونور الدين مرابط كانت سلبية.

في المقابل تكتل عناصر الهلال في منطقة المناورة، ولم تصل كرات جيدة للفرنسي "قوميز" أو للثنائي المساند سالم الدوسري و"إدواردو" بالشكل السليم لبطء نقل الكرة من قائد الفريق سلمان الفرج.

لكن الدقيقة 32 كانت نقطة تحول بالنسبة للأزرق حيث تصدى عبدالله المعيوف لتسديدة "مرابط" ومن ثم أرسلها طولية لتصل لـ"قوميز" الذي أخذ الكرة وتخطى "مايكون" محولاً الكرة للقادم من الخلف "هداف الدوري" البرازيلي " إدواردو " والذي بدوره سددها أرضية زاحفة على يمين "براد جونز" كهدف أول لأصحاب الأرض.

حاول النصر تعديل النتيجة في الوقت المتبقي لكن محاولات "حمدالله " كانت تصطدم بأقدام الدفاع الهلالي وخاصة الكوري "سو " الذي تألق في هذا الشوط وأبعد أكثر من كرة نصراوية عن منطقة الخطر.

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للهلال "رازفان " بالإيطالي " جوفينكو " بدلاً عن الفرنسي "قوميز".

حضر هداف النصر "حمدالله " عند الدقيقة 55 بهدف التعادل برأسية رائعة بعد استثماره عرضية سلطان الغنام وتراخي ياسر الشهراني والمعيوف في إبعاد الكرة.

بعد عودة الضيوف للمباراة دفع المدير الفني " فيتوريا " باللاعب مختار علي بدلاً عن الخيبري.

ومن خطأ قاتل من المدافع الهلالي محمدالبريك يحول "جوليانو " كرة للمتمركز داخل الصندوق الأزرق "حمدالله " الذي لا يرفض الهدايا ويحول الكرة داخل شباك المعيوف كهدف أصفر ثان كان كافياً لخطف النقاط الثلاث والعودة لدائرة المنافسة للحفاظ على اللقب من جديد.

عند الدقيقة 82 أضاع سالم الدوسري فرصة التعديل، حينما أرسل كرة ساقطة تصدى لها الحارس "برادلي".

دفع "فيتوريا " باللاعب نواف العابد، بدلاً عن "كاريللو " عند الدقيقة 84، لكن الوقت المتبقي الأصلي مع الدقائق الست "الوقت بدل ضائع " لم تسعف الهلال لتعديل النتيجة.