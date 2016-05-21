وسقطت خاطفة "نور" .. "سيدة المصعد" في قبضة شرطة جدة

الغامدي: مواطنة أربعينية وتمّ توقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية

نجح رجال الأمن بشرطة جدة في القبض على المرأة التي قامت بخطف طفلة حديثة الولادة من أحد مستشفيات المحافظة، وتابعت "سبق" قضيتها خلال الأيام الماضية.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي؛ أنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله عن تعرُّض طفلة حديثة الولادة للخطف من أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، الخميس الماضي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للقضية وإجراءات البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات، -بتوفيق الله- عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة، مشيراً إلى أنها مواطنة في العقد الخامس من العمر، حيث تمّ القبض عليها وتوقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكّد الغامدي؛ أن شرطة منطقة مكة المكرّمة إذ تُعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكانت الجهات الأمنية بجدة، قد عثرت على المولودة المختطفة من أحد المستشفيات؛ حيث كشف عم الرضيعة أنه وبعد تضييق الخناق على الخاطفة، قامت بتركها في أحد المستوصفات الخاصة، وتركت ورقة مدوناً بها رقم جوّال والد الرضيعة ولاذت بالفِرار.

ووفق ما نقلته "سبق" حينها، فقد أوضح عم الرضيعة "نور"؛ أنه -وبحمد لله تعالى- عُثر على الرضيعة المختطفة؛ حيث قامت المرأة التي اختطفتها بإرجاعها إلى أحد المستوصفات الخاصة، وتركت ورقة معها بها رقم والدها ولاذت بالفِرار، مبيناً أنهم تلقوا اتصال الجهات الأمنية التي أكّدت العثور على الرضيعة وطالبتهم بالحضور، مؤكداً أن كاميرات المراقبة كشفت أنها المرأة نفسها التي قامت باختطافها من المستشفى والتي ظهرت بالمداخل وبالمصعد.