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الاتحاد يطير إلى الدوحة الليلة.. ويستعد لذوب آهن بمناورة

أدى فريق الاتحاد تدريبه الأخير في جدة قبل المغادرة إلى الدوحة مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة ذوب آهن الإيراني في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وطبّق المدير الفني لويس سييرا خلال الحصة التدريبية مجموعة من الجُمل الفنية المتعلقة باللقاء المقبل.

واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة كروية، وزّع فيها الجهاز الفني اللاعبين إلى 3 مجموعات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يطير إلى الدوحة الليلة.. ويستعد لذوب آهن بمناورة
سبق

أدى فريق الاتحاد تدريبه الأخير في جدة قبل المغادرة إلى الدوحة مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة ذوب آهن الإيراني في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وطبّق المدير الفني لويس سييرا خلال الحصة التدريبية مجموعة من الجُمل الفنية المتعلقة باللقاء المقبل.

واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة كروية، وزّع فيها الجهاز الفني اللاعبين إلى 3 مجموعات.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:08 AM

الاتحاد يطير إلى الدوحة الليلة.. ويستعد لذوب آهن بمناورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أدى فريق الاتحاد تدريبه الأخير في جدة قبل المغادرة إلى الدوحة مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة ذوب آهن الإيراني في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وطبّق المدير الفني لويس سييرا خلال الحصة التدريبية مجموعة من الجُمل الفنية المتعلقة باللقاء المقبل.

واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة كروية، وزّع فيها الجهاز الفني اللاعبين إلى 3 مجموعات.

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