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أول وجهة سياحية تعمل بالطاقة المتجددة.. هذا هو "البحر الأحمر" والمنتجعات الفاخرة

عقد بناء وتشغيل يذهب لـ"أكوا باور".. و"باجانوا": الاستثمارات ستصل مليارات الدولارات

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم الاثنين، إنها منحت عقد بناء وتشغيل مرافق تعتمد على الطاقة المتجددة لمشروع البحر الأحمر الخاص، بإقامة منتجعات فاخرة في المملكة، إلى اتحاد شركات تقوده أكوا باور.

وقالت شركة البحر الأحمر: إن اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف لتوليد 650 ميجاوات ساعة من الطاقة المتجددة كليًّا لإمداد الموقع وشبكات مرافق أخرى، دون أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون؛ حيث ستولد الكهرباء من ألواح شمسية وتوربينات رياحًا لتلبية طلب مبدئي يُقَدر بنحو 210 ميجاوات، مع إمكانية التوسع لاحقًا؛ تمشيًّا مع سير أعمال التطوير.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الاتفاق يعني أن مشروع البحر الأحمر سيكون أول وجهة سياحية في المنطقة تعمل بالطاقة المتجددة فقط؛ حيث كونسورتيوم أكوا باور ممول من بنوك سعودية ودولية، من بينها ستاندرد تشارترد وصندوق طريق الحرير الصيني.

ووفق "رويترز" صرّح جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، بأن الاستثمارات الرأسمالية للمشروع ستصل إلى مليارات الدولارات عند إتمامه.

وتابع: "الشركة لم تستثمر شيئًا من رأسمالها؛ لكنها تلتزم بشراء المرافق من الكونسورتيوم على مدى 25 عامًا مقبلًا".

وتنفذ جميع مرافق المشروع، شاملة الطاقة المتجددة، ومياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف، ومعالجة المخلفات الصلبة، وتبريد المناطق؛ بموجب عقد واحد للفنادق والمطار الدولي والبنية التحتية.

وأبلغ "باجانو" "رويترز"، الأسبوع الماضي، بأن الشركة تخطط للانتهاء من 16 فندقًا بنهاية 2023، بزيادة فندقين عن المخطط المبدئي للمرحلة الأولى؛ إذ تتوقع تعافيًا سريعًا للسياحة العالمية فور انحسار جائحة كوفيد-19.

مشروع البحر الأحمر شركة البحر الأحمر للتطوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول وجهة سياحية تعمل بالطاقة المتجددة.. هذا هو "البحر الأحمر" والمنتجعات الفاخرة
سبق

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم الاثنين، إنها منحت عقد بناء وتشغيل مرافق تعتمد على الطاقة المتجددة لمشروع البحر الأحمر الخاص، بإقامة منتجعات فاخرة في المملكة، إلى اتحاد شركات تقوده أكوا باور.

وقالت شركة البحر الأحمر: إن اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف لتوليد 650 ميجاوات ساعة من الطاقة المتجددة كليًّا لإمداد الموقع وشبكات مرافق أخرى، دون أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون؛ حيث ستولد الكهرباء من ألواح شمسية وتوربينات رياحًا لتلبية طلب مبدئي يُقَدر بنحو 210 ميجاوات، مع إمكانية التوسع لاحقًا؛ تمشيًّا مع سير أعمال التطوير.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الاتفاق يعني أن مشروع البحر الأحمر سيكون أول وجهة سياحية في المنطقة تعمل بالطاقة المتجددة فقط؛ حيث كونسورتيوم أكوا باور ممول من بنوك سعودية ودولية، من بينها ستاندرد تشارترد وصندوق طريق الحرير الصيني.

ووفق "رويترز" صرّح جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، بأن الاستثمارات الرأسمالية للمشروع ستصل إلى مليارات الدولارات عند إتمامه.

وتابع: "الشركة لم تستثمر شيئًا من رأسمالها؛ لكنها تلتزم بشراء المرافق من الكونسورتيوم على مدى 25 عامًا مقبلًا".

وتنفذ جميع مرافق المشروع، شاملة الطاقة المتجددة، ومياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف، ومعالجة المخلفات الصلبة، وتبريد المناطق؛ بموجب عقد واحد للفنادق والمطار الدولي والبنية التحتية.

وأبلغ "باجانو" "رويترز"، الأسبوع الماضي، بأن الشركة تخطط للانتهاء من 16 فندقًا بنهاية 2023، بزيادة فندقين عن المخطط المبدئي للمرحلة الأولى؛ إذ تتوقع تعافيًا سريعًا للسياحة العالمية فور انحسار جائحة كوفيد-19.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
11:43 AM

أول وجهة سياحية تعمل بالطاقة المتجددة.. هذا هو "البحر الأحمر" والمنتجعات الفاخرة

عقد بناء وتشغيل يذهب لـ"أكوا باور".. و"باجانوا": الاستثمارات ستصل مليارات الدولارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم الاثنين، إنها منحت عقد بناء وتشغيل مرافق تعتمد على الطاقة المتجددة لمشروع البحر الأحمر الخاص، بإقامة منتجعات فاخرة في المملكة، إلى اتحاد شركات تقوده أكوا باور.

وقالت شركة البحر الأحمر: إن اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف لتوليد 650 ميجاوات ساعة من الطاقة المتجددة كليًّا لإمداد الموقع وشبكات مرافق أخرى، دون أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون؛ حيث ستولد الكهرباء من ألواح شمسية وتوربينات رياحًا لتلبية طلب مبدئي يُقَدر بنحو 210 ميجاوات، مع إمكانية التوسع لاحقًا؛ تمشيًّا مع سير أعمال التطوير.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الاتفاق يعني أن مشروع البحر الأحمر سيكون أول وجهة سياحية في المنطقة تعمل بالطاقة المتجددة فقط؛ حيث كونسورتيوم أكوا باور ممول من بنوك سعودية ودولية، من بينها ستاندرد تشارترد وصندوق طريق الحرير الصيني.

ووفق "رويترز" صرّح جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، بأن الاستثمارات الرأسمالية للمشروع ستصل إلى مليارات الدولارات عند إتمامه.

وتابع: "الشركة لم تستثمر شيئًا من رأسمالها؛ لكنها تلتزم بشراء المرافق من الكونسورتيوم على مدى 25 عامًا مقبلًا".

وتنفذ جميع مرافق المشروع، شاملة الطاقة المتجددة، ومياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف، ومعالجة المخلفات الصلبة، وتبريد المناطق؛ بموجب عقد واحد للفنادق والمطار الدولي والبنية التحتية.

وأبلغ "باجانو" "رويترز"، الأسبوع الماضي، بأن الشركة تخطط للانتهاء من 16 فندقًا بنهاية 2023، بزيادة فندقين عن المخطط المبدئي للمرحلة الأولى؛ إذ تتوقع تعافيًا سريعًا للسياحة العالمية فور انحسار جائحة كوفيد-19.

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