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"ضحية تحرش" يقتل 9 تلاميذ من نفس المدرسة التي كان طالباً بها

قُتل تسعة تلاميذ وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح في هجوم بالسكين لدى عودتهم إلى منازلهم في شمال الصين، أمس الجمعة، كما أعلنت السلطات المحلية.

وذكرت الدائرة المحلية للأمن العام على شبكات التواصل الاجتماعي أن المشتبه به (28 عاماً) اعتُقل، وأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وأفادت وكالة أنباء "الصين الجديدة" الرسمية، نقلاً عن مصادر في الشرطة أن القتلى هم سبع فتيات وصبيان.

ولم تُعرف أعمار القتلى، لكن أعمار طلاب المدارس المتوسطة في الصين عادة ما تكون بين 12 و15 عاماً.

وأضافت الدائرة المحلية للأمن العام أن الوقائع حصلت في الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي.

وأعلن المشتبه به أنه كان "ضحية تحرش" عندما كان طالباً بالمدرسة التي هاجمها، ويحتقر رفقاء صفه، مشيراً إلى أنه قرر استخدام "خنجر" لقتل الناس، أمس الجمعة.

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"ضحية تحرش" يقتل 9 تلاميذ من نفس المدرسة التي كان طالباً بها
سبق

قُتل تسعة تلاميذ وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح في هجوم بالسكين لدى عودتهم إلى منازلهم في شمال الصين، أمس الجمعة، كما أعلنت السلطات المحلية.

وذكرت الدائرة المحلية للأمن العام على شبكات التواصل الاجتماعي أن المشتبه به (28 عاماً) اعتُقل، وأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وأفادت وكالة أنباء "الصين الجديدة" الرسمية، نقلاً عن مصادر في الشرطة أن القتلى هم سبع فتيات وصبيان.

ولم تُعرف أعمار القتلى، لكن أعمار طلاب المدارس المتوسطة في الصين عادة ما تكون بين 12 و15 عاماً.

وأضافت الدائرة المحلية للأمن العام أن الوقائع حصلت في الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي.

وأعلن المشتبه به أنه كان "ضحية تحرش" عندما كان طالباً بالمدرسة التي هاجمها، ويحتقر رفقاء صفه، مشيراً إلى أنه قرر استخدام "خنجر" لقتل الناس، أمس الجمعة.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
02:03 PM

"ضحية تحرش" يقتل 9 تلاميذ من نفس المدرسة التي كان طالباً بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,393

قُتل تسعة تلاميذ وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح في هجوم بالسكين لدى عودتهم إلى منازلهم في شمال الصين، أمس الجمعة، كما أعلنت السلطات المحلية.

وذكرت الدائرة المحلية للأمن العام على شبكات التواصل الاجتماعي أن المشتبه به (28 عاماً) اعتُقل، وأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وأفادت وكالة أنباء "الصين الجديدة" الرسمية، نقلاً عن مصادر في الشرطة أن القتلى هم سبع فتيات وصبيان.

ولم تُعرف أعمار القتلى، لكن أعمار طلاب المدارس المتوسطة في الصين عادة ما تكون بين 12 و15 عاماً.

وأضافت الدائرة المحلية للأمن العام أن الوقائع حصلت في الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي.

وأعلن المشتبه به أنه كان "ضحية تحرش" عندما كان طالباً بالمدرسة التي هاجمها، ويحتقر رفقاء صفه، مشيراً إلى أنه قرر استخدام "خنجر" لقتل الناس، أمس الجمعة.

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