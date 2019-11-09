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"بلومبيرج": أثرياء المملكة يستعدّون للاستثمار في اكتتاب العملاق السعودي "أرامكو"

بينهم الوليد بن طلال وعائلة العليان

يستعدّ عدد كبير من أثرياء السعودية للاستثمار في الاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي "أرامكو"، من بينهم الأمير الوليد بن طلال وعائلة العليان.

وذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن مجموعة العليان، التي تملك حصة كبيرة في مجموعة كريدي سويس، تخطط لإنفاق ملايين الدولارات لشراء أسهم في أرامكو، كما أن الأمير الوليد بن طلال يُجري محادثات لتخصيص مبلغ كبير في الاكتتاب؛ وفقاً لمصادر مطلعة.

وأشارت بلومبيرج إلى أن هناك عددًا آخر من أثرياء المملكة؛ من بينهم عائلة المجدوعي التي تتراوح أعمالها بين توزيع سيارات شركة هيونداي موتور في المملكة، إلى عمليات لوجستية كبيرة، كما أن هناك عائلة التركي، وعوائل أخرى تعمل في مجال السيارات والعقارات والتجارة العامة والطيران، وغيرها؛ يدرسون شراء أسهم في أرامكو.

أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرج": أثرياء المملكة يستعدّون للاستثمار في اكتتاب العملاق السعودي "أرامكو"
سبق

يستعدّ عدد كبير من أثرياء السعودية للاستثمار في الاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي "أرامكو"، من بينهم الأمير الوليد بن طلال وعائلة العليان.

وذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن مجموعة العليان، التي تملك حصة كبيرة في مجموعة كريدي سويس، تخطط لإنفاق ملايين الدولارات لشراء أسهم في أرامكو، كما أن الأمير الوليد بن طلال يُجري محادثات لتخصيص مبلغ كبير في الاكتتاب؛ وفقاً لمصادر مطلعة.

وأشارت بلومبيرج إلى أن هناك عددًا آخر من أثرياء المملكة؛ من بينهم عائلة المجدوعي التي تتراوح أعمالها بين توزيع سيارات شركة هيونداي موتور في المملكة، إلى عمليات لوجستية كبيرة، كما أن هناك عائلة التركي، وعوائل أخرى تعمل في مجال السيارات والعقارات والتجارة العامة والطيران، وغيرها؛ يدرسون شراء أسهم في أرامكو.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:43 AM

"بلومبيرج": أثرياء المملكة يستعدّون للاستثمار في اكتتاب العملاق السعودي "أرامكو"

بينهم الوليد بن طلال وعائلة العليان

A A A
خالد علي - الرياض
27
11,006

يستعدّ عدد كبير من أثرياء السعودية للاستثمار في الاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي "أرامكو"، من بينهم الأمير الوليد بن طلال وعائلة العليان.

وذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن مجموعة العليان، التي تملك حصة كبيرة في مجموعة كريدي سويس، تخطط لإنفاق ملايين الدولارات لشراء أسهم في أرامكو، كما أن الأمير الوليد بن طلال يُجري محادثات لتخصيص مبلغ كبير في الاكتتاب؛ وفقاً لمصادر مطلعة.

وأشارت بلومبيرج إلى أن هناك عددًا آخر من أثرياء المملكة؛ من بينهم عائلة المجدوعي التي تتراوح أعمالها بين توزيع سيارات شركة هيونداي موتور في المملكة، إلى عمليات لوجستية كبيرة، كما أن هناك عائلة التركي، وعوائل أخرى تعمل في مجال السيارات والعقارات والتجارة العامة والطيران، وغيرها؛ يدرسون شراء أسهم في أرامكو.

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