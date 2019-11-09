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"ماركا": "جدة" تستضيف السوبر الإسباني بمشاركة "البرشا" و"الريال"

تقرر إقامة بطولة السوبر الإسباني في مدينة جدة بين 8 إلى 12 يناير المقبل، على أن يحصل الفريق الذي يصل إلى النهائي على 12 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيخوض برشلونة السوبر الإسباني؛ لكونه بطلاً لليجا، بينما فالنسيا بطل الكأس، ويوجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وقرر الاتحاد الإسباني إجراء قرعة لتحديد المواجهات في السوبر الإسباني يوم الاثنين المقبل في الرابعة مساءً بتوقيت مدريد، على أن يكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.

وتقام المباريات الثلاثة في مدينة جدة، على أن تحصل الفرق التي لم تتأهل إلى النهائي على 8.9 مليون يورو، بينما المتوّج بالبطولة والوصيف يحصلان على 12 مليون يورو.

وكان من المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف النهائي، بينما يلعب أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا، إلا أن الاتحاد الإسباني عاد وتراجع عن هذه التقسيمة، وقرر إجراء القرعة بدلاً من تحديد الأمر سلفاً. جدير بالذكر أن برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في نسخته الماضية بالتغلب على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.

جدة السوبر الإسباني برشلونة فالنسيا ريال مدريد أتلتيكو مدريد الاتحاد الإسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ماركا": "جدة" تستضيف السوبر الإسباني بمشاركة "البرشا" و"الريال"
سبق

تقرر إقامة بطولة السوبر الإسباني في مدينة جدة بين 8 إلى 12 يناير المقبل، على أن يحصل الفريق الذي يصل إلى النهائي على 12 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيخوض برشلونة السوبر الإسباني؛ لكونه بطلاً لليجا، بينما فالنسيا بطل الكأس، ويوجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وقرر الاتحاد الإسباني إجراء قرعة لتحديد المواجهات في السوبر الإسباني يوم الاثنين المقبل في الرابعة مساءً بتوقيت مدريد، على أن يكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.

وتقام المباريات الثلاثة في مدينة جدة، على أن تحصل الفرق التي لم تتأهل إلى النهائي على 8.9 مليون يورو، بينما المتوّج بالبطولة والوصيف يحصلان على 12 مليون يورو.

وكان من المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف النهائي، بينما يلعب أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا، إلا أن الاتحاد الإسباني عاد وتراجع عن هذه التقسيمة، وقرر إجراء القرعة بدلاً من تحديد الأمر سلفاً. جدير بالذكر أن برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في نسخته الماضية بالتغلب على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
04:31 PM

"ماركا": "جدة" تستضيف السوبر الإسباني بمشاركة "البرشا" و"الريال"

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محمد البقمي - الرياض
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تقرر إقامة بطولة السوبر الإسباني في مدينة جدة بين 8 إلى 12 يناير المقبل، على أن يحصل الفريق الذي يصل إلى النهائي على 12 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيخوض برشلونة السوبر الإسباني؛ لكونه بطلاً لليجا، بينما فالنسيا بطل الكأس، ويوجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وقرر الاتحاد الإسباني إجراء قرعة لتحديد المواجهات في السوبر الإسباني يوم الاثنين المقبل في الرابعة مساءً بتوقيت مدريد، على أن يكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.

وتقام المباريات الثلاثة في مدينة جدة، على أن تحصل الفرق التي لم تتأهل إلى النهائي على 8.9 مليون يورو، بينما المتوّج بالبطولة والوصيف يحصلان على 12 مليون يورو.

وكان من المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف النهائي، بينما يلعب أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا، إلا أن الاتحاد الإسباني عاد وتراجع عن هذه التقسيمة، وقرر إجراء القرعة بدلاً من تحديد الأمر سلفاً. جدير بالذكر أن برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في نسخته الماضية بالتغلب على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.

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