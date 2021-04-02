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عند نقاط القتال المتقدمة.. النائب العام في زيارة لبواسل الحد الجنوبي

قدم الدعم المعنوي لهم يرافقه عدد من المسؤولين ومنسوبي "النيابة"

واس- الرياض: زار النائب العام عضو هيئة كبار العلماء سعود بن عبدالله المعجب، قيادة قوة جازان وقيادة قوة نجران والوحدات التابعة لهما، والتقى أثناء زيارته بأبطال الحد الجنوبي من الضباط وضباط الصف المرابطين في النقاط القتالية المتقدمة؛ لتقديم الدعم المعنوي لهم.

رافق النائب العام، في زيارته، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، والمدعي العام للقوات المسلحة العميد عواض بن علي الثمالي، والوفد المرافق له من منسوبي النيابة العامة.

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عند نقاط القتال المتقدمة.. النائب العام في زيارة لبواسل الحد الجنوبي
سبق

واس- الرياض: زار النائب العام عضو هيئة كبار العلماء سعود بن عبدالله المعجب، قيادة قوة جازان وقيادة قوة نجران والوحدات التابعة لهما، والتقى أثناء زيارته بأبطال الحد الجنوبي من الضباط وضباط الصف المرابطين في النقاط القتالية المتقدمة؛ لتقديم الدعم المعنوي لهم.

رافق النائب العام، في زيارته، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، والمدعي العام للقوات المسلحة العميد عواض بن علي الثمالي، والوفد المرافق له من منسوبي النيابة العامة.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
07:01 PM

عند نقاط القتال المتقدمة.. النائب العام في زيارة لبواسل الحد الجنوبي

قدم الدعم المعنوي لهم يرافقه عدد من المسؤولين ومنسوبي "النيابة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واس- الرياض: زار النائب العام عضو هيئة كبار العلماء سعود بن عبدالله المعجب، قيادة قوة جازان وقيادة قوة نجران والوحدات التابعة لهما، والتقى أثناء زيارته بأبطال الحد الجنوبي من الضباط وضباط الصف المرابطين في النقاط القتالية المتقدمة؛ لتقديم الدعم المعنوي لهم.

رافق النائب العام، في زيارته، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، والمدعي العام للقوات المسلحة العميد عواض بن علي الثمالي، والوفد المرافق له من منسوبي النيابة العامة.

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