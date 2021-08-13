"تعليم الباحة" يعلن تجديد تكليف ونقل 224

"الزهراني" يشيد بالجهود المبذولة في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة الإدارة المدرسية الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، حركة نقل 33 مديرًا ووكيلًا، وتجديد تكليف 191 مديرًا ووكيلًا للمدارس بالمنطقة للعام الدراسي 1443هـ.

وقد أجريت الحركة وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد، والمبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي عوضه مديس، ومدير إدارة الإشراف التربوي محمد سعيد غاصب، ومدير شؤون المعلمين فيصل رمزي، ورئيس قسم القيادة المدرسية محمد بن علي يحيى، ومقرر اللجنة محمد صالح محمد.

وبارك المدير العام لجميع مديري المدارس ووكلائها الذين شملتهم حركة النقل والتجديد، مشيدًا بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس، ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه؛ لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية، أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة.

ووجه المدير العام شكره لأعضاء اللجنة القائمة على إجراءات الحركة على جهودهم التي بذلوها لتنفيذها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

أولًا: المجدد لهم:



*مكتب التعليم بالوسط:

م الاسم العمل المكلف به المدرسة 1 مجدوع سعيد احمد أبوراس الغامدي قائداً بني فروه ب 2 أحمد محمد مبارك ال مصلح قائداً بني ظبيان ب 3 صلاح سعيد علي البهلوان الغامدي قائداً العباس ب 4 علي أحمد سعيد الخدري قائداً الإمام ابن الجزري ب 5 نايف أحمد علي الغامدي قائداً رهوة البر ب 6 أشرف سعيد علي آل جارالله قائداً الأثمة ب 7 زهير علي أحمد الحفاشي قائداً الأمير نايف ب 8 علي محمد علي الفقيه قائداً الشيخ الرامي ب 9 احمد محمد سرور الزهراني قائداً الخالدية بالطويلة ب 10 عبد المجيد سعد احمد الغامدي قائداً المزرع ب 11 خالد عبد الله آل جميل الزهراني قائداً ال موسى ب 12 محمد بخات عبد الله الزهراني قائداً بالرقوش ب+الإمام نافع ب م 13 عبد الله سعيد آل مدهش الغامدي قائداً عمار بن ياسر ب 14 أحمد محمد سحمي الغامدي قائداً المصرخ والرومي 15 سليمان عبد الله عائض الفهاد قائداً النصر بجدرة ب 16 أحمد عبد الله عبد الرحمن الفقعسي قائداً رغدان ب 17 محمد عبد الجبار محمد الغامدي قائداً عبد الله بن الحارث ب 18 أحمد سالم الغميطي قائداً المفارجة ب 19 محمد عبد الله محمد الفقيه قائداً شبرقة ب 20 جار الله أحمد محمد الغامدي قائداً الغانم ب 21 عبد العزيز سالم بنان قائداً السعودية بالجبل ب 22 عيد حنش عيد الغامدي قائداً القحف والشولة ب 23 صالح محمد سعيد الغامدي قائداً الأمير محمد بن سعود ث 24 بندر غرم الله محمد الغامدي قائداً بيضان ب م 25 عبد الله صالح الغامدي قائداً الأمير محمد ب م 26 خالد علي ناحي الغامدي قائداً محضرة ب م 27 عادل سعيد حسن الزهراني قائداً الأمير سلطان ب + م 28 سعيد أحمد غرم الله الغامدي قائداً أبي بن كعب ب+ ابن كثير المكي م 29 فيصل محمد سعيد الغامدي قائداً قرن ظبي ب م 30 محمد أحمد عبد الله الذيبة قائداً وادي فيق ب م 31 عبد الله محمد عبد الله العليان قائداً الملك فهد ببني سار م ث 32 عبد الحليم محمد حمدان قائداً النجاح م 33 عبد الرحمن عبد الله الزهراني قائداً آل موسى م 34 سعيد احمد صالح الغامدي قائداً دار الجبل م 35 عبد الناصر مهدي علي الكرت قائداً رغدان م 36 عبد الله مسفر دماس الغامدي قائداً التوفيق م 37 غرم الله احمد علي الغامدي قائداً السروات ث 38 عبد المحسن سعيد مديس قائداً رغدان ث 39 محمد صالح جابر السياسي قائداً آ ل موسى ث 40 محمد عيضة احمد الغامدي قائداً قرن ظبي ث 41 هاني غرم الله عبد الله الجيلان قائداً بني ظبيان ث 42 مجدي أحمد صالح الغامدي وكيلاً آل موسى ث 43 فواز إبراهيم جلال الغامدي وكيلاً السعودية بالباحة ب 44 عبدالرحمن سعيد جبران الزهراني وكيلاً قرن ظبي ب م 45 عادل ناصر سفر الغامدي وكيلاً الامير محمد ب م 46 عبد اللطيف صالح عبد الله وكيلاً الأمير محمد ث 47 عبد الرحمن عواض مطر الحارثي وكيلاً الامير سلطان ب م 48 وليد جمعان الصقور وكيلاً آل موسى م 49 سامي سعدي عيد الغامدي وكيلاً الملك سعود م 50 عبد الرحمن يعن الله سعد الغامدي وكيلاً التوفيق م 51 بندر صالح أحمد الحاني وكيلاً رغدان م 52 حمدان غرم الله بخرش وكيلاً النجاح م 53 صالح جمعان آل عيسى الغامدي وكيلاً أبي بن كعب ب+ ابن كثير المكي م 54 حمدان سعيد ريعه الغامدي وكيلاً الملك فهد م ث 55 عبد العزيز إبراهيم ساعد وكيلاً الملك سعود ث 56 سعيد أحمد الزيادي وكيلاً قرن ظبي ث 57 جمعان حامد عبد الله الغامدي وكيلاً السروات ث 58 سعيد فرحان الغامدي وكيلاً السروات ث 59 ماجد عبد الله مديس الغامدي وكيلاً رغدان ث 60 أحمد عبد الكريم عطيه وكيلاً بني ظبيان ث

مكتب التعليم ببلجرشي:

م الاسم العمل المكلف به المدرسة 1 إبراهيم علي آل حسن الغامدي قائداً السعودية ب 2 منصور علي سالم الغامدي قائداً بدر ب 3 عتيق سعيد حسن العمري قائداً عثمان بن عفان ب 4 عبدالله سعد محمد آل بن زينة قائداً جبر وبني هلال ب 5 محمد أحمد علي الغامدي قائداً الروضة ب 6 علي خلوفة أحمد العمري قائداً صخوان ب 7 عبدالعزيز علي محمد الغامدي قائداً بالشهم ب 8 زيادي عبدالله غابش الغامدي قائداً الرحمانية ب 9 سعيد محمد صالح الخثعمي قائداً وادي ولف ب 10 علي حامد عبدالله أبو فيه قائداً أبو موسى ب 11 محمد حامد أحمد الغامدي قائداً الحمران ب م 12 أنور علي جمعان الغامدي قائداً حوالة ب م 13 حمود علي محمد الشمراني قائداً شرى ب م 14 عبدالله علي محمد الغامدي قائداً العسلة ب م 15 أحمد سعيد أحمد الغامدي قائداً الخالدية ب م 16 عبدالله عبدالهادي محمد الغامدي قائداً صقر الجزيرة ب م 17 عبدالله صالح حيان الغامدي قائداً الفلاح ب م 18 محمد علي محمد المرزوقي قائداً حطين م 19 سعد عبدالله مساعد الغامدي قائداً غامد م 20 عبدالرحمن سفر لافي الغامدي قائداً بني سالم م 21 حمدان غرم الله علي الغامدي قائداً بالشهم م 22 عبدالله محمد صالح آل حسين قائداً الحدب وسفيان ب م 23 محمد علي عبدالله المشعل قائداً بدر م ث 24 حسين علي علي العايض قائداً الشافعي ث 25 محمد عبدالعزيز علي مداوس قائداً بالشهم ث 26 ناصر سعيد عبدالله آل غرسه قائداً بلجرشي ث 27 عبدالعزيز إبراهيم علي الغامدي قائداً بني سالم ث 28 سعد علي عبدالله الخثعمي وكيلاً بالشهم ث 29 سعيد سفر لافي الغامدي وكيلاً الشافعي ث 30 محمود علي غرم الله الزهراني وكيلاً الفلاح ب م 31 متعب حامد محمد الغامدي وكيلاً حطين م 32 سعيد أحمد عثمان الغامدي وكيلاً بالشهم م 33 تركي سعد محمد الغامدي وكيلاً بدر م ث 34 عبدالكريم حامد عثمان الغامدي وكيلاً بدر م ث 35 سالم عبدالله سعد الغامدي وكيلاً القادسية م ث 36 أيمن سعيد أحمد الغامدي وكيلاً بني سالم ث 37 عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي وكيلاً بلجرشي ث

*مكتب التعليم القرى:

م الاسم العمل المكلف به المدرسة 1 عبد الرزاق معيض الزهراني قائداً بني عدوان ث 2 بدر محمد الزهراني قائداً الاطاولة ث 3 علي سعيد بسيس قائداً بطحان ث 4 نايف حمدان الغامدي قائداً الامير مشاري م+ث 5 سعيد سعد الغامدي قائداً بطحان ب + م 6 عبد الرحمن صالح الزهراني قائداً المشارق ب + م 7 علي أبو طالب احمد قائداً الاشتاء ب + القادسية م 8 سامي محمد سعيد قائداً الاطاولة م 9 عوض عطية الزهراني قائداً بني عدوان م 10 دخيل الله عتيق الزهراني قائداً سبيحة ب 11 مسفر محمد عائض قائداً العزيزية ب 12 مجاهد سالم حمدان قائداً بني عدوان ب 13 عبدالرحمن حنش الزهراني قائداً المكاتيم ب 14 يوسف احمد الزهراني قائداً الاطاولة ب 15 احمد سعيد غرم الله قائداً اللغاميس ب 16 سعيد امبارك ظافر قائداً تحفيظ معشوقة ب 17 علي طامي الغامدي قائداً تربة الخيالة ب 18 فهد سعيد الزهراني قائداً القوارير ب 19 غرسان يحي الزهراني قائداً الفيض ب 20 يوسف محمد الزهراني وكيلاً الامير مشاري م + ث 21 ماجد راجح الزهراني وكيلاً الاشتاء ب +القادسية م

*مكتب التعليم بالمندق:

م الاسم العمل المكلف به المدرسة 1 جمعان يحيى جمعان اللحلحي قائداً العفوص ث 2 محمد فطيس عبد الله الزهراني قائداً النصباء ث 3 علي محمد صالح الزهراني قائداً بلخزمر ث 4 عبد العزيز عبد الله عمر الزهراني قائداً الأمير حسام ث 5 حسن أحمد صالح الزهراني قائداً الجوفاء م ث 6 قاسم مجحود أحمد الزهراني قائداً أبو هريرة ب م ث 7 فهد مفرح يحيى الزهراني قائداً برحرح ث 8 أحمد ناصر أحمد الغامدي قائداً العفوص م 9 موسى أحمد موسى الزهراني قائداً مسير ب 10 عبد العزيز يماني حسن الزهراني قائداً الطفيل بن عمرو م + مالك بن أنس ب 11 علي شباب مسعود الزهراني قائداً بلخزمر ب م 12 عبد الله عيظة محمد الزهراني قائداً السعودية ب م 13 محمد علي محمد الزهراني قائداً النصباء ب م 14 حسن سعيد حسن الزهراني قائداً بالحكم ب م 15 بندر أحمد ابراهيم الزهراني قائداً برحرح ب م + زيد بن ثابت ب 16 يحيى أحمد علي الزهراني قائداً عويرة ب م 17 فراج أحمد خميس الزهراني قائداً عبد الله بن العباس ب 18 سعيد محمد يحيى الزهراني قائداً العصداء ب 19 عبد الرحمن سعيد مسفر الزهراني قائداً رباع ب 20 محمد علي جمعان الزهراني قائداً مولغ ب 21 محمد عبد الله صالح الزهراني قائداً نعاش ب م 22 ضيف الله حامد علي الزهراني قائداً الصغرة ب 23 عبد الكريم حنش سعيد الزهراني قائداً الحلاة ب 24 عيضة شرف سعيد الزهراني قائداً أبو عبد الرحمن السلمي ب 25 سعيد علي أحمد الزهراني قائداً الجوفاء ب 26 محمد عبدربه محمد الزهراني وكيلاً بلحكم ب م 27 علي عطية أحمد الزهراني وكيلاً السعودية ب م 28 محمد عبد الله أحمد الزهراني وكيلاً بلخزمر ب م 29 محمد علي محمد الزهراني وكيلاً الأمير حسام ث 30 علي محمد مسفر الحسني وكيلاً العفوص ث 31 أحمد صالح جمعان الزهراني وكيلاً بلخزمر ث 32 خالد علي عوض الفهمي وكيلاً النصباء ث 33 فهد محمد محمد الزهراني وكيلاً أبو هريرة ب م ث 34 منصور إبراهيم حمود الزهراني وكيلاً الجوفاء م ث 35 عوضه أحمد عوضه الزهراني وكيلاً برحرح ب م 36 محمد مقبل مسفر الزهراني وكيلاً نعاش ب م 37 علي عوضة مسفر الزهراني وكيلاً النصباء ب م

*مكتب التعليم بالعقيق:

م الاسم العمل المكلف به المدرسة 1 علي مسفر علي الزهراني قائداً ث الأمير فيصل 2 محمد علي محمد الغامدي قائداً ث عمر بن الخطاب 3 محمد جفين سلطان الغامدي قائداً ث خالد بن الوليد 4 عبد الله جبران مطلق الغامدي قائداً ث وراخ 5 سالم سعيد حماد الغامدي قائداً ب البعيثة 6 فهد مدشوش مشري الغامدي قائداً م ث الملك عبد الله 7 سعد سعيد علي الغامدي قائداً م ث الجاوة 8 سفر سعد مسفر الغامدي قائداً م الامير فيصل 9 عبد العزيز درمان جبار الغامدي قائداً ب م عمر بن عبد العزيز 10 عماد ناصر سعيد الغامدي قائداً ب م الملك عبد العزيز 11 مسفر عوض علي الغامدي قائداً ب م وراخ 12 وافي فهاد مسفر الغامدي قائداً ب م أبو عمرو البصري 13 جميل محيل دغيثر الصواط قائداً ب م السويسية 14 حمدان محمد بسيس الغامدي قائداً ب العقيق 15 بخيت عبد الله سعد الغامدي قائداً ب الملك خالد 16 سفر سعيد سفر الغامدي قائداً ب جفن واللحيان 17 علي دخيل الله علي الزهراني قائداً ب عبد الله بن مسعود 18 ناصر محسن سعيد الغامدي قائداً ب الملك عبد الله 19 فايز هميل فايز الدعجاني قائداً ب أعالي جرب 20 عبد الله محمد عبد الله الغامدي قائداً ب حسان بن ثابت 21 مشاري علي محمد الغامدي قائداً ب الجذي والسليم 22 سعيد مطر عيد الغامدي قائداً ب المليح 23 سعيد عبد الله محمد مشعان وكيلاً ب م عمر بن عبد العزيز 24 أحمد مفرح غرم الله الغامدي وكيلاً ثانوية الأمير فيصل 25 عبد الله سعيد عبد الله الغامدي وكيلاً ثانوية وراخ 26 بخيت طاحوس مقبول الغامدي وكيلاً متوسطة الأمير فيصل 27 منصور جعفر محمد الغامدي وكيلاً ث عمر بن الخطاب 28 عبد المجيد صالح غرامة وكيلاً م ث الملك عبد الله 29 عبد الله سعيد ناصر الغامدي وكيلاً ب م الغوث 30 منصور سفر صندل الغامدي وكيلاً ب العقيق 31 صالح محمد حسن الغامدي وكيلاً متوسطة الامير فيصل 32 محمد علي ابراهيم الغامدي وكيلاً ث خالد بن الوليد 33 محمد عبد الواحد سعيد لغامدي وكيلاً م ث الجاوة

34 إبراهيم علي صالح الغامدي وكيلاً ب م الملك عبد العزيز 35 عثمان عبدالرحمن سعيد وكيلاً ب م الغوث 36 محسن علي سعيد الغامدي وكيلاً ب م خالد بن الوليد

ثانيا : حركة القيادات المدرسية للعام الدراسي 1442/1443هـ

المرحلة الثانوية

م الاسم اسم المدرسة الحالية العمل الحالي اسم المدرسة المنقول إليها العمل المكلف به 1 عائض لبيد الغامدي معشوقة ب قائداً معشوقة ث قائداً 2 ابراهيم سعيد الغامدي بالعلاء ث قائداً الملك سعود ث قائداً 3 مسفر عايض هميل بادية بني كبير ب قائداً القادسية م ث قائداً 4 خالد سعيد الزندي بالعلاء ب م وكيلاً بالعلاء ث قائداً 5 عبد العزيز محمد سالم الغامدي المشيريف ب قائداً عمر بن الخطاب ث وكيلاً 6 أحمد علي الصلة الغامدي الإمام عاصم ب م قائداً بلجرشي ث وكيلاً 7 جمعان محمد سعد الزهراني الاطاولة ث وكيلاً معشوقة ث وكيلاً 8 عبد الرحمن سعيد علي الجار الله م ث ابن عامر الشامي وكيلاً الامير فيصل ث وكيلاً 9 عثمان عبدالرحيم عثمان الإمام نافع ب م وكيلاً الملك فهد ث وكيلاً 10 فهد جمعان احمد الزهراني المشارق ب معلم الاطاولة ث وكيلاً

- المرحلة المتوسطة

م الاسم اسم المدرسة الحالية العمل الحالي اسم المدرسة المنقول إليها العمل المكلف به 1 مصلح علي الغامدي معشوقة ث قائداً معشوقة م قائداً 2 محمد عبد الله أحمد مؤدان الجاوة ب قائداً الغوث ب م قائداً 3 يحيى حسن هاشم ثلاثاء الحميد ب قائداً الطلقية ب قائداً 4 محمد سعد مشري الغامدي الربوة ب قائداً خالد بن الوليد ب م قائداً 5 محمد عبد القادر الغامدي الحمدة ب قائداً بالعلاء ب م قائداً 6 ماجد سعيد الجار الله السعودية ب قائداً الملك سعود م + السعودية ب قائداً 7 صالح جمعان سالم الزهراني ابو جعفر المدني ب قائداً ابو جعفر المدني ب +الشاطبي م قائداً 8 سعيد مشرع شليل الغامدي م ث ابن عامر الشامي قائداً ابن عامر الشامي م قائداً 9 سعيد أحمد بشير الغامدي الإمام الكسائي م ث قائداً الرازي ب م قائداً 10 محمد سعد الثوعي الغامدي الإمام نافع المدني ب م قائداً بالرقوش ب+الامام نافع ب م وكيلاً 11 حاتم علي دماس خفة ب قائداً وادي فيق ب م وكيلاَ 12 أحمد سالم جمعان الزهراني الملك فهد م ث وكيلاً بالعلاء ب م وكيلاً 13 مسفر فرج المطبوخ الرازي ب م وكيلاً غامد م وكيلاً 14 عبدالله صالح المسعود بلجرشي ث وكيلاً العسلة ب م وكيلاً 15 أحمد صالح عبدالله العسلة ب م وكيلاً الرازي ب م وكيلاً

المرحلة الابتدائية