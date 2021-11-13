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"بوتين" محذرًا أمريكا و"الناتو": مناوراتكم في البحر الأسود تحدٍّ خطير لنا

أشار إلى أنها لم تكن مقررة مسبقًا

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) من أن التدريبات بين السفن الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود، تُمثل تحديًا خطيرًا لروسيا.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فيستي" الرسمية قال "بوتين": "إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يُجرون تدريبات لم تكن مقررة مسبقًا في البحر الأسود. ولا تشارك مجموعة بحرية ضخمة فحسب في هذه التدريبات؛ بل كذلك الطيران؛ بما يشمل الطيران الاستراتيجي، وكل ذلك يشكّل ذلك تحديًا خطيرًا بالنسبة إلينا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي، بعد ما أعربت واشنطن هذا الأسبوع عن قلقها حيال أنشطة موسكو العسكرية قرب الحدود الأوكرانية.

وتخوض أوكرانيا حربًا ضد انفصاليين موالين لموسكو في مناطقها الشرقية منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بوتين" محذرًا أمريكا و"الناتو": مناوراتكم في البحر الأسود تحدٍّ خطير لنا
سبق

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) من أن التدريبات بين السفن الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود، تُمثل تحديًا خطيرًا لروسيا.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فيستي" الرسمية قال "بوتين": "إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يُجرون تدريبات لم تكن مقررة مسبقًا في البحر الأسود. ولا تشارك مجموعة بحرية ضخمة فحسب في هذه التدريبات؛ بل كذلك الطيران؛ بما يشمل الطيران الاستراتيجي، وكل ذلك يشكّل ذلك تحديًا خطيرًا بالنسبة إلينا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي، بعد ما أعربت واشنطن هذا الأسبوع عن قلقها حيال أنشطة موسكو العسكرية قرب الحدود الأوكرانية.

وتخوض أوكرانيا حربًا ضد انفصاليين موالين لموسكو في مناطقها الشرقية منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
04:20 PM

"بوتين" محذرًا أمريكا و"الناتو": مناوراتكم في البحر الأسود تحدٍّ خطير لنا

أشار إلى أنها لم تكن مقررة مسبقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,008

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) من أن التدريبات بين السفن الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود، تُمثل تحديًا خطيرًا لروسيا.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فيستي" الرسمية قال "بوتين": "إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يُجرون تدريبات لم تكن مقررة مسبقًا في البحر الأسود. ولا تشارك مجموعة بحرية ضخمة فحسب في هذه التدريبات؛ بل كذلك الطيران؛ بما يشمل الطيران الاستراتيجي، وكل ذلك يشكّل ذلك تحديًا خطيرًا بالنسبة إلينا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي، بعد ما أعربت واشنطن هذا الأسبوع عن قلقها حيال أنشطة موسكو العسكرية قرب الحدود الأوكرانية.

وتخوض أوكرانيا حربًا ضد انفصاليين موالين لموسكو في مناطقها الشرقية منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

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