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التعاون يتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني "ميدران".. لموسم ونصف

أنهت إدارة نادي التعاون التوقيع مع اللاعب الإسباني ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف قادماً من فريق شيكاغو فاير ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وبدأت مسيرة ميدران البالغ من العمر 27 عامًا الكروية من قطاع الشباب في ريال مدريد وشارك مع الريال في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا موسم 2014 قبل الانضمام إلى خيتافي على سبيل الإعارة عام 2015 ،2016 وفي صيف 2016 انتقل إلى نادي فالنسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لمدة أربع سنوات .

وتمت إعارة اللاعب إلى نادي ديبورتيفو ألافيس موسم 2017، 2018 قبل أن ينتقل في موسم 2020 إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي وخاض اللاعب الإسباني 55 مباراة بقميص شيكاغو فاير سجل خلالها خمسة أهداف.

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التعاون يتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني "ميدران".. لموسم ونصف
سبق

أنهت إدارة نادي التعاون التوقيع مع اللاعب الإسباني ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف قادماً من فريق شيكاغو فاير ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وبدأت مسيرة ميدران البالغ من العمر 27 عامًا الكروية من قطاع الشباب في ريال مدريد وشارك مع الريال في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا موسم 2014 قبل الانضمام إلى خيتافي على سبيل الإعارة عام 2015 ،2016 وفي صيف 2016 انتقل إلى نادي فالنسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لمدة أربع سنوات .

وتمت إعارة اللاعب إلى نادي ديبورتيفو ألافيس موسم 2017، 2018 قبل أن ينتقل في موسم 2020 إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي وخاض اللاعب الإسباني 55 مباراة بقميص شيكاغو فاير سجل خلالها خمسة أهداف.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
07:24 PM

التعاون يتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني "ميدران".. لموسم ونصف

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أنهت إدارة نادي التعاون التوقيع مع اللاعب الإسباني ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف قادماً من فريق شيكاغو فاير ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وبدأت مسيرة ميدران البالغ من العمر 27 عامًا الكروية من قطاع الشباب في ريال مدريد وشارك مع الريال في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا موسم 2014 قبل الانضمام إلى خيتافي على سبيل الإعارة عام 2015 ،2016 وفي صيف 2016 انتقل إلى نادي فالنسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لمدة أربع سنوات .

وتمت إعارة اللاعب إلى نادي ديبورتيفو ألافيس موسم 2017، 2018 قبل أن ينتقل في موسم 2020 إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي وخاض اللاعب الإسباني 55 مباراة بقميص شيكاغو فاير سجل خلالها خمسة أهداف.

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