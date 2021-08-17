النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا

750 إطفائياً يكافحون النيران

أجلت السلطات الفرنسية اليوم (الثلاثاء) احترازياً آلاف الأشخاص بينهم سياح، من منطقة الكوت دازور جنوب البلاد، بعد اتساع الحريق الذي اندلع أمس في غابات قريبة من مرفأ سان تروبيه.

وأوضحت دلفين فينكو الناطقة باسم فرق الإطفاء في مقاطعة فار، وهي من أكثر مناطق فرنسا استقطابًا للسياح خلال أغسطس (آب)، أن السلطات أجلت آلاف الأشخاص بشكل احترازي ولم يسجل وقوع ضحايا.

وأضافت أن عمليات الإجلاء نفذت في منطقة كافالير وسان تروبيه، ولا سيما حول بلدتي غريمو ولا مول.

وبينت "فينكو" أن نحو 750 إطفائياً يكافحون الحريق، الذي لا يزال مستعراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، أفادت إدارة مقاطعة فار بإخلاء عدة مواقع تخييم.

وطالبت "الإدارة" عدم التسبب بزحمة على الطرقات قرب مضمار الغولف في سان تروبيه؛ لإفساح المجال أمام فرق الإغاثة للقيام بعملها في حين أن حركة السير كثيفة على الدوام في هذه الفترة من السنة بسبب توافد الكثير من الزوار على الطرقات الضيقة في هذه المقاطعة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا
سبق

أجلت السلطات الفرنسية اليوم (الثلاثاء) احترازياً آلاف الأشخاص بينهم سياح، من منطقة الكوت دازور جنوب البلاد، بعد اتساع الحريق الذي اندلع أمس في غابات قريبة من مرفأ سان تروبيه.

وأوضحت دلفين فينكو الناطقة باسم فرق الإطفاء في مقاطعة فار، وهي من أكثر مناطق فرنسا استقطابًا للسياح خلال أغسطس (آب)، أن السلطات أجلت آلاف الأشخاص بشكل احترازي ولم يسجل وقوع ضحايا.

وأضافت أن عمليات الإجلاء نفذت في منطقة كافالير وسان تروبيه، ولا سيما حول بلدتي غريمو ولا مول.

وبينت "فينكو" أن نحو 750 إطفائياً يكافحون الحريق، الذي لا يزال مستعراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، أفادت إدارة مقاطعة فار بإخلاء عدة مواقع تخييم.

وطالبت "الإدارة" عدم التسبب بزحمة على الطرقات قرب مضمار الغولف في سان تروبيه؛ لإفساح المجال أمام فرق الإغاثة للقيام بعملها في حين أن حركة السير كثيفة على الدوام في هذه الفترة من السنة بسبب توافد الكثير من الزوار على الطرقات الضيقة في هذه المقاطعة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
03:42 PM

بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا

750 إطفائياً يكافحون النيران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
70

أجلت السلطات الفرنسية اليوم (الثلاثاء) احترازياً آلاف الأشخاص بينهم سياح، من منطقة الكوت دازور جنوب البلاد، بعد اتساع الحريق الذي اندلع أمس في غابات قريبة من مرفأ سان تروبيه.

وأوضحت دلفين فينكو الناطقة باسم فرق الإطفاء في مقاطعة فار، وهي من أكثر مناطق فرنسا استقطابًا للسياح خلال أغسطس (آب)، أن السلطات أجلت آلاف الأشخاص بشكل احترازي ولم يسجل وقوع ضحايا.

وأضافت أن عمليات الإجلاء نفذت في منطقة كافالير وسان تروبيه، ولا سيما حول بلدتي غريمو ولا مول.

وبينت "فينكو" أن نحو 750 إطفائياً يكافحون الحريق، الذي لا يزال مستعراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، أفادت إدارة مقاطعة فار بإخلاء عدة مواقع تخييم.

وطالبت "الإدارة" عدم التسبب بزحمة على الطرقات قرب مضمار الغولف في سان تروبيه؛ لإفساح المجال أمام فرق الإغاثة للقيام بعملها في حين أن حركة السير كثيفة على الدوام في هذه الفترة من السنة بسبب توافد الكثير من الزوار على الطرقات الضيقة في هذه المقاطعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة