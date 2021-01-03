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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

نجران.. 120 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال

خلال عام 2020.. واستقبل قسم طوارئ النساء 32938 مراجعة

قدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران، الخدمات العلاجية والاستشارية لـ(120995) مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأبانت "صحة نجران" أن قسم طوارئ النساء استقبل 32938 مراجعة؛ فيما استقبل قسم طوارئ الأطفال 46644 مراجعًا، إضافة إلى 41413 مراجعًا لقسم العيادات الخارجية في المستشفى.

وأضافت أن عدد المواليد خلال نفس الفترة بلغ 7566 مولودًا، كما تم إجراء 4039 عملية جراحية وعمل 949500 فحص مخبري و34337 فحصًا إشعاعيًّا، بجانب صرف 442445 وصفة طبية؛ مشيرة إلى أن عدد المنومين بلغ 13315 حالة، وعدد مراجعي مركز اضطرابات النمو والسلوك 1196 مراجعًا.

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نجران.. 120 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال
سبق

قدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران، الخدمات العلاجية والاستشارية لـ(120995) مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأبانت "صحة نجران" أن قسم طوارئ النساء استقبل 32938 مراجعة؛ فيما استقبل قسم طوارئ الأطفال 46644 مراجعًا، إضافة إلى 41413 مراجعًا لقسم العيادات الخارجية في المستشفى.

وأضافت أن عدد المواليد خلال نفس الفترة بلغ 7566 مولودًا، كما تم إجراء 4039 عملية جراحية وعمل 949500 فحص مخبري و34337 فحصًا إشعاعيًّا، بجانب صرف 442445 وصفة طبية؛ مشيرة إلى أن عدد المنومين بلغ 13315 حالة، وعدد مراجعي مركز اضطرابات النمو والسلوك 1196 مراجعًا.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
11:04 AM

نجران.. 120 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال

خلال عام 2020.. واستقبل قسم طوارئ النساء 32938 مراجعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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قدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران، الخدمات العلاجية والاستشارية لـ(120995) مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأبانت "صحة نجران" أن قسم طوارئ النساء استقبل 32938 مراجعة؛ فيما استقبل قسم طوارئ الأطفال 46644 مراجعًا، إضافة إلى 41413 مراجعًا لقسم العيادات الخارجية في المستشفى.

وأضافت أن عدد المواليد خلال نفس الفترة بلغ 7566 مولودًا، كما تم إجراء 4039 عملية جراحية وعمل 949500 فحص مخبري و34337 فحصًا إشعاعيًّا، بجانب صرف 442445 وصفة طبية؛ مشيرة إلى أن عدد المنومين بلغ 13315 حالة، وعدد مراجعي مركز اضطرابات النمو والسلوك 1196 مراجعًا.

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