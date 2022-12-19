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مدارس نجران تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول

إدارة التقويم والقبول للبنين والبنات نظمت عددًا من اللقاءات

أنهت مدارس المنطقة كافة استعداداتها لاختبارات الفصل الأول من العام الدراسي ١٤٤١هـ للمرحلة الابتدائية و المتوسطة والثانوية، التي تنطلق يوم الأحد 25 ربيع الثاني.

وأكد المدير العام لتعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي على قائدي وقائدات المدارس ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للاختبارات، والتعاون بين الجميع لإنجاز العمل بالشكل المطلوب، مقدمًا شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل منسوبي ومنسوبات المدارس طوال العام .

وقد عقدت إدارة التقويم والقبول والإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد للبنين والبنات عددًا من اللقاءات وورش العمل التي توضح الأدلة واللوائح والأنظمة والأدوار المناطة .

وتضمنت الاستعدادات زيارة مدارس المنطقة خلال هذا الأسبوع من قبل المشرفين والمشرفات لمتابعة استعداد المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول.
وستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الزيارات الميدانية من قبل المدير العام والمساعدين ومدراء ومديرات الإدارات والمشرفين والمشرفات للوقوف على سير الاختبارات واللجان ومتابعة عملية الرصد اليومية على نظام نور.

مدارس نجران اختبارات الفصل الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدارس نجران تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول
سبق

أنهت مدارس المنطقة كافة استعداداتها لاختبارات الفصل الأول من العام الدراسي ١٤٤١هـ للمرحلة الابتدائية و المتوسطة والثانوية، التي تنطلق يوم الأحد 25 ربيع الثاني.

وأكد المدير العام لتعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي على قائدي وقائدات المدارس ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للاختبارات، والتعاون بين الجميع لإنجاز العمل بالشكل المطلوب، مقدمًا شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل منسوبي ومنسوبات المدارس طوال العام .

وقد عقدت إدارة التقويم والقبول والإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد للبنين والبنات عددًا من اللقاءات وورش العمل التي توضح الأدلة واللوائح والأنظمة والأدوار المناطة .

وتضمنت الاستعدادات زيارة مدارس المنطقة خلال هذا الأسبوع من قبل المشرفين والمشرفات لمتابعة استعداد المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول.
وستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الزيارات الميدانية من قبل المدير العام والمساعدين ومدراء ومديرات الإدارات والمشرفين والمشرفات للوقوف على سير الاختبارات واللجان ومتابعة عملية الرصد اليومية على نظام نور.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:29 PM

مدارس نجران تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول

إدارة التقويم والقبول للبنين والبنات نظمت عددًا من اللقاءات

A A A
علي حفول - نجران
0
559

أنهت مدارس المنطقة كافة استعداداتها لاختبارات الفصل الأول من العام الدراسي ١٤٤١هـ للمرحلة الابتدائية و المتوسطة والثانوية، التي تنطلق يوم الأحد 25 ربيع الثاني.

وأكد المدير العام لتعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي على قائدي وقائدات المدارس ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للاختبارات، والتعاون بين الجميع لإنجاز العمل بالشكل المطلوب، مقدمًا شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل منسوبي ومنسوبات المدارس طوال العام .

وقد عقدت إدارة التقويم والقبول والإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد للبنين والبنات عددًا من اللقاءات وورش العمل التي توضح الأدلة واللوائح والأنظمة والأدوار المناطة .

وتضمنت الاستعدادات زيارة مدارس المنطقة خلال هذا الأسبوع من قبل المشرفين والمشرفات لمتابعة استعداد المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول.
وستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الزيارات الميدانية من قبل المدير العام والمساعدين ومدراء ومديرات الإدارات والمشرفين والمشرفات للوقوف على سير الاختبارات واللجان ومتابعة عملية الرصد اليومية على نظام نور.

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