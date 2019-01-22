واصلت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، حضورها المميز في دعم ورعاية أبرز الفعاليات والأحداث التي تشهدها المملكة؛ مساهمةً منها في مساندة الحِراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والرياضي الذي تشهده بلادنا؛ استجابةً للروح الإيجابية التي بثتها رؤية 2030 في مختلف مجالات الحياة.. ومن هذا المنطلق حضرت الشركة كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان السعودي للتصميم الذي تُنظمه "هيئة فنون العمارة والتصميم" في منطقة الدرعية بمدينة الرياض، والذي يضم سلسلةً من الفعاليات الهادفة والقيِّمة، المثيرة لاهتمام محبي التصاميم وهواتها والمختصين والعاملين في هذا المجال، ويستمر المهرجان إلى يوم 29 يناير الحالي. ولم تقتصر مشاركة الشركة على رعاية المهرجان؛ بل حضرت أيضًا عبر جناحها المميز، الذي شَهِدَ أحداثًا مميزة مثل العرض الأول لسيارة مرسيدس- EQS الكهربائية صديقة البيئة، بما يتواكب مع الفكر الذي تتبناه المملكة خصوصًا في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها بالاعتماد على المركبات ذات الانبعاث الضئيل إلى الصفر من الكربون، والتي سيتم إطلاقها في السوق السعودي خلال العام الحالي. وبتلك المناسبة، تَحَدّث رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، باسم ولي قائلًا: "رعاية الشركة للمهرجان السعودي للتصميم تأتي امتدادًا لدعم الشركة لفن التصميم من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات في الأعوام الماضية، وفي هذا العام إلى جانب تواجدنا كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان؛ فقد حرصنا على تنفيذ جناح مميز للشركة داخل منطقة المهرجان ضم العديد من سيارات مرسيدس- بنز المميزة؛ حيث سيكون العرض الأول لسيارة مرسيدس- EQS بالإضافة لسيارات أخرى جديدة أطلقتها مرسيدس- بنز مؤخرًا". ورحّب "ولي"، بجميع زوار المهرجان في جناح شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ مؤكدًا أن جميع أعضاء فريق الشركة المتواجد في المهرجان، سوف يكونون سعداء بالإجابة على كل الاستفسارات واستقبال الاقتراحات.

"الجفالي للسيارات" راعيًا رئيسيًّا للمهرجان السعودي للتصميم بالدرعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-22 واصلت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، حضورها المميز في دعم ورعاية أبرز الفعاليات والأحداث التي تشهدها المملكة؛ مساهمةً منها في مساندة الحِراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والرياضي الذي تشهده بلادنا؛ استجابةً للروح الإيجابية التي بثتها رؤية 2030 في مختلف مجالات الحياة.. ومن هذا المنطلق حضرت الشركة كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان السعودي للتصميم الذي تُنظمه "هيئة فنون العمارة والتصميم" في منطقة الدرعية بمدينة الرياض، والذي يضم سلسلةً من الفعاليات الهادفة والقيِّمة، المثيرة لاهتمام محبي التصاميم وهواتها والمختصين والعاملين في هذا المجال، ويستمر المهرجان إلى يوم 29 يناير الحالي.



ولم تقتصر مشاركة الشركة على رعاية المهرجان؛ بل حضرت أيضًا عبر جناحها المميز، الذي شَهِدَ أحداثًا مميزة مثل العرض الأول لسيارة مرسيدس- EQS الكهربائية صديقة البيئة، بما يتواكب مع الفكر الذي تتبناه المملكة خصوصًا في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها بالاعتماد على المركبات ذات الانبعاث الضئيل إلى الصفر من الكربون، والتي سيتم إطلاقها في السوق السعودي خلال العام الحالي.



وبتلك المناسبة، تَحَدّث رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، باسم ولي قائلًا: "رعاية الشركة للمهرجان السعودي للتصميم تأتي امتدادًا لدعم الشركة لفن التصميم من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات في الأعوام الماضية، وفي هذا العام إلى جانب تواجدنا كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان؛ فقد حرصنا على تنفيذ جناح مميز للشركة داخل منطقة المهرجان ضم العديد من سيارات مرسيدس- بنز المميزة؛ حيث سيكون العرض الأول لسيارة مرسيدس- EQS بالإضافة لسيارات أخرى جديدة أطلقتها مرسيدس- بنز مؤخرًا".



ورحّب "ولي"، بجميع زوار المهرجان في جناح شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ مؤكدًا أن جميع أعضاء فريق الشركة المتواجد في المهرجان، سوف يكونون سعداء بالإجابة على كل الاستفسارات واستقبال الاقتراحات.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 07:26 PM

"الجفالي للسيارات" راعيًا رئيسيًّا للمهرجان السعودي للتصميم بالدرعية مساهمةً في مساندة الحِراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والرياضي بالمملكة





A A A





2 مشاركة

واصلت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، حضورها المميز في دعم ورعاية أبرز الفعاليات والأحداث التي تشهدها المملكة؛ مساهمةً منها في مساندة الحِراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والرياضي الذي تشهده بلادنا؛ استجابةً للروح الإيجابية التي بثتها رؤية 2030 في مختلف مجالات الحياة.. ومن هذا المنطلق حضرت الشركة كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان السعودي للتصميم الذي تُنظمه "هيئة فنون العمارة والتصميم" في منطقة الدرعية بمدينة الرياض، والذي يضم سلسلةً من الفعاليات الهادفة والقيِّمة، المثيرة لاهتمام محبي التصاميم وهواتها والمختصين والعاملين في هذا المجال، ويستمر المهرجان إلى يوم 29 يناير الحالي.



ولم تقتصر مشاركة الشركة على رعاية المهرجان؛ بل حضرت أيضًا عبر جناحها المميز، الذي شَهِدَ أحداثًا مميزة مثل العرض الأول لسيارة مرسيدس- EQS الكهربائية صديقة البيئة، بما يتواكب مع الفكر الذي تتبناه المملكة خصوصًا في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها بالاعتماد على المركبات ذات الانبعاث الضئيل إلى الصفر من الكربون، والتي سيتم إطلاقها في السوق السعودي خلال العام الحالي.



وبتلك المناسبة، تَحَدّث رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، باسم ولي قائلًا: "رعاية الشركة للمهرجان السعودي للتصميم تأتي امتدادًا لدعم الشركة لفن التصميم من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات في الأعوام الماضية، وفي هذا العام إلى جانب تواجدنا كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان؛ فقد حرصنا على تنفيذ جناح مميز للشركة داخل منطقة المهرجان ضم العديد من سيارات مرسيدس- بنز المميزة؛ حيث سيكون العرض الأول لسيارة مرسيدس- EQS بالإضافة لسيارات أخرى جديدة أطلقتها مرسيدس- بنز مؤخرًا".



ورحّب "ولي"، بجميع زوار المهرجان في جناح شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ مؤكدًا أن جميع أعضاء فريق الشركة المتواجد في المهرجان، سوف يكونون سعداء بالإجابة على كل الاستفسارات واستقبال الاقتراحات.