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بوفد يترأسه "العواد".. المملكة تشارك في الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان

خلال المدة من 22 فبراير الجاري وحتى 23 مارس القادم

تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته (46)، وذلك خلال المدة من 22 فبراير الجاري وحتى 23 مارس القادم.

وسيرأس وفد المملكة في هذه الدورة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ حيث سيتولى تقديم كلمة المملكة بالجزء رفيع المستوى يوم الثلاثاء القادم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها حقوق الطفل، والحق في الصحة في حالات الطوارئ والأوبئة والوصول العادل للقاحات، ومكافحة التمييز العنصري، والحق في الغذاء، والحق في البيئة، والحق في السكن اللائق، وتعزيز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سينظر المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان، ومنها سوريا وإيران وجنوب السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وميانمار وبيلاروس (روسيا البيضاء).

وسيتبنى المجلس نتائج الاستعراض الدوي الشامل لأربع عشرة دولة خلال هذه الدورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بوفد يترأسه "العواد".. المملكة تشارك في الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان
سبق

تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته (46)، وذلك خلال المدة من 22 فبراير الجاري وحتى 23 مارس القادم.

وسيرأس وفد المملكة في هذه الدورة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ حيث سيتولى تقديم كلمة المملكة بالجزء رفيع المستوى يوم الثلاثاء القادم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها حقوق الطفل، والحق في الصحة في حالات الطوارئ والأوبئة والوصول العادل للقاحات، ومكافحة التمييز العنصري، والحق في الغذاء، والحق في البيئة، والحق في السكن اللائق، وتعزيز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سينظر المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان، ومنها سوريا وإيران وجنوب السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وميانمار وبيلاروس (روسيا البيضاء).

وسيتبنى المجلس نتائج الاستعراض الدوي الشامل لأربع عشرة دولة خلال هذه الدورة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
05:45 PM

بوفد يترأسه "العواد".. المملكة تشارك في الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان

خلال المدة من 22 فبراير الجاري وحتى 23 مارس القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته (46)، وذلك خلال المدة من 22 فبراير الجاري وحتى 23 مارس القادم.

وسيرأس وفد المملكة في هذه الدورة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ حيث سيتولى تقديم كلمة المملكة بالجزء رفيع المستوى يوم الثلاثاء القادم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها حقوق الطفل، والحق في الصحة في حالات الطوارئ والأوبئة والوصول العادل للقاحات، ومكافحة التمييز العنصري، والحق في الغذاء، والحق في البيئة، والحق في السكن اللائق، وتعزيز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سينظر المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان، ومنها سوريا وإيران وجنوب السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وميانمار وبيلاروس (روسيا البيضاء).

وسيتبنى المجلس نتائج الاستعراض الدوي الشامل لأربع عشرة دولة خلال هذه الدورة.

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