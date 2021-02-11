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هل لا يزال مكلفاً؟ "نزاهة" تستوضح عن "القيادي المعاقب" بمنشأة تعليمية غرب عسير

طالبت بكشف مستجدات ما حدث في ملفه الذي جرى بحثه سابقاً وتابعته "سبق"

أعادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ملف التكليفات المخالفة بمنشأة تعليمية غرب عسير إلى الواجهة؛ وذلك بعد مخاطبتها للمنشأة حول الملف.

وتعود التفاصيل إلى إصدار قرار تكليف موظف بمنصب كبير في المنشأة تمت معاقبته سابقاً على إثر قضية، وهو ما يخالف الأنظمة وفق معلومات اطلعت عليها "سبق" ونشرت تفاصيلها سابقاً.

وطالبت الهيئة بكشف مستجدات ما حدث في هذا الموضوع الذي جرى بحثه سابقاً، مستوضحةً عن استمرار تكليفه بالمنصب.

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هل لا يزال مكلفاً؟ "نزاهة" تستوضح عن "القيادي المعاقب" بمنشأة تعليمية غرب عسير
سبق

أعادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ملف التكليفات المخالفة بمنشأة تعليمية غرب عسير إلى الواجهة؛ وذلك بعد مخاطبتها للمنشأة حول الملف.

وتعود التفاصيل إلى إصدار قرار تكليف موظف بمنصب كبير في المنشأة تمت معاقبته سابقاً على إثر قضية، وهو ما يخالف الأنظمة وفق معلومات اطلعت عليها "سبق" ونشرت تفاصيلها سابقاً.

وطالبت الهيئة بكشف مستجدات ما حدث في هذا الموضوع الذي جرى بحثه سابقاً، مستوضحةً عن استمرار تكليفه بالمنصب.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:36 AM

هل لا يزال مكلفاً؟ "نزاهة" تستوضح عن "القيادي المعاقب" بمنشأة تعليمية غرب عسير

طالبت بكشف مستجدات ما حدث في ملفه الذي جرى بحثه سابقاً وتابعته "سبق"

A A A
محمد المواسي - أبها
0
1,776

أعادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ملف التكليفات المخالفة بمنشأة تعليمية غرب عسير إلى الواجهة؛ وذلك بعد مخاطبتها للمنشأة حول الملف.

وتعود التفاصيل إلى إصدار قرار تكليف موظف بمنصب كبير في المنشأة تمت معاقبته سابقاً على إثر قضية، وهو ما يخالف الأنظمة وفق معلومات اطلعت عليها "سبق" ونشرت تفاصيلها سابقاً.

وطالبت الهيئة بكشف مستجدات ما حدث في هذا الموضوع الذي جرى بحثه سابقاً، مستوضحةً عن استمرار تكليفه بالمنصب.

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